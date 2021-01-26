Muğlaspor'da 4 oyuncu gitti

Muğlaspor Kulübü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Futbolcularımızdan Cantürk Güngör, İlkay Gül, Asım Aksungur ve Zeki Sinanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muğlaspor Kulübü'ne bu zamana kadar yapmış oldukları katkılardan dolayı oyunculara teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz."