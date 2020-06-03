Muhammed Ali'den George Floyd'a ABD'de ırkçılık: 'Bana alışın'dan 'Nefes alamıyorum'a...

Skorer- Tarihi boyunca ırkçılık olaylarıyla gündeme gelen ABD, bugünlerde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolarla uğraşıyor.

3 Haziran 2016'da hayatını kaybeden ve George Floyd gibi ABD'deki ırkçılıkla mücadelelerinin simgelerinden biri olan Muhammed Ali ya da müslüman olmadan önceki adıyla Cassius Marcellus Clay Jr. 17 Ocak 1942'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Louisville kentinde doğdu. 1954 yılında 12 yaşındayken bisikleti çalınan Muhammed Ali, karakoldayken sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Bunun üzerine Muhammed Ali'ye boks yapması tavsiye edildi. Bu dönemde amatör dövüşlere başlayan Clay amatör ligde katıldığı 167 maçın 161'ini kazandı.

1960 Roma Olimpiyat Oyunları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanan Muhammed Ali, 1964 yılında Sonny Liston'u yenip Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu oldu. Muhammed Ali aynı yıl müslüman oldu.

Vietnam'a gitmeyi reddetti

1966 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahiler birçok haktan mahrum bir durumdayken, Muhammed Ali hükümet tarafından acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağrıldı. Muhammed Ali, "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım." diyerek savaşmayı reddetti.

5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırılan boksörün lisansı, pasaportu ve unvanları elinden alındı. Kararı ABD Yüksek Mahkemesinde temyiz eden Ali, 3,5 yıl boyunca bokstan uzan kaldı ve dava süresince ciddi maddi sıkıntı içine girdi. Ali’nin lisansı 1970’de aktif hale getirildi. Daha fazla bekleyemeyen Ali, Ekim 1970’de Jerry Quarry’i nakavt ederek ringlere geri döndü. 1971'de Yüksek Mahkemedeki temyiz davasını kazandı. Muhammed Ali, 1972 ve 1988 yıllarında iki kez Hacca gitti.

İki mihenk taşı - Floyd: 'Nefes alamıyorum' - Muhammed Ali: 'Alışın bana'

Irkçılık karşıtı Müslüman aktivist kimliği ile de bilinen Muhammed Ali, ABD’deki ırkçılıkla mücadele konusunda aktif mücadele içindeki siyahi vatandaşların rol modeli oldu.

George Floyd'un polis tarafından öldürülmeden önceki son sözleri olan 'Nefes alamıyorum' un bugünkü protestoların başlangıç noktası olması gibi, Muhammed Ali'nin de 'Ben Amerika’yım. Tanımadığınız yönüyüm onun. Alışın bana. Siyah, öz güvenli, kendinden emin… Benim adım bu, sizin değil. Benim dinim, sizin değil. Benim amaçlarım, sizin değil. Alışın bana.' sözleri ve duruşu ile birçok siyahi ve Müslüman Amerikalıya da örnek oldu.

3. şampiyonluğa ulaşan ilk isim

1971'de Joe Frazier ile 'asrın maçı' olarak adlandırılan müsabakaya çıkan Muhammed Ali, profesyonel boks kariyerinde ilk defa bir maçı kaybetti. Aynı yıl bir kez daha karşılaştığı Joe Fraizer'ı bu sefer yenerek dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını geri aldı. Başarılı boksör 1978'de Leon Spinks'i yenerek dünya şampiyonluğu elde ederek tarihte 3. şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu. Muhammed Ali 1978 yılında boksu bıraktığında dünya şampiyonu unvanına sahipti.

2016'da hayatını kaybetti

1991 yılında Körfez Savaşı sırasında Irak'a gitti ve Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmasını müzakere etmek amacıyla Saddam Hüseyin ile bir araya geldi. Muhammed Ali 2002'de, "Birleşmiş Milletler (BM) Barış Elçisi" olarak Afganistan'a gitti. Uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele eden Muhammed Ali, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona'nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016 günü hayata gözlerini yumdu.

Muhammed Ali hayata gözlerini yumduğunda tüm zamanların en iyisi olarak nitelendiriliyordu.