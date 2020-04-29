Muhammed Ali'nin eldivenlerine 1.1 milyon dolar ödedi

Dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden olan Muhammed Ali, Marca'da ilginç bir detayla gündeme geldi.

Coronavirüs günlerinde dünyanın en değerli spor malzemeleri, formaları ve araçlarını inceleyen İspanyol gazete, Muhammed Ali'nin 23 Kasım 1965'te Pat Patterson'u yendiği maçta giydiği eldivenleri tanıttı.

Eldivenlerin 1 milyon 100 bin dolar değerinde olduğu aktarıldı.

Bu efsanevi maçta Ali'nin giydiği eldivenlerinde 2012'den beri Las Vegas'ta yaşayan oteller zinciri sahibi iş insanı Lorenzo Fertitta'da olduğu belirtildi.