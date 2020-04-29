Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Muhammed Ali'nin eldivenlerine 1.1 milyon dolar ödedi
29.04.2020 - 11:18 |

Muhammed Ali'nin eldivenlerine 1.1 milyon dolar ödedi

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boksörlerinden olan Muhammed Ali'nin efsanevi eldivenlerinin değeri dikkat çekti.

Muhammed Ali'nin eldivenlerine 1.1 milyon dolar ödedi
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

 

Dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden olan Muhammed Ali, Marca'da ilginç bir detayla gündeme geldi.

Coronavirüs günlerinde dünyanın en değerli spor malzemeleri, formaları ve araçlarını inceleyen İspanyol gazete, Muhammed Ali'nin 23 Kasım 1965'te Pat Patterson'u yendiği maçta giydiği eldivenleri tanıttı.

Eldivenlerin 1 milyon 100 bin dolar değerinde olduğu aktarıldı.

Bu efsanevi maçta Ali'nin giydiği eldivenlerinde 2012'den beri Las Vegas'ta yaşayan oteller zinciri sahibi iş insanı Lorenzo Fertitta'da olduğu belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ogeday Girişken'den Aziz Yıldırım anısı!

Muhammed Alinin eldivenlerine 1.1 milyon dolar ödedi

 

9 yaşındaki Ralphy Holloway'den inanılmaz hareketler...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Paulo Dybala'nın son corona virüs testi pozitif çıktı!

Paulo Dybala'nın son corona virüs testi pozitif çıktı!

Çelikel: Bize yakışmayacak bir tablo ortaya koyduk

Çelikel: Bize yakışmayacak bir tablo ortaya koyduk

Beşiktaş'ta Karius'un yerine Joe Hart!

Beşiktaş'ta Karius'un yerine Joe Hart!

Raul Meireles: Fenerbahçe'de zevk almıyordum

Raul Meireles: Fenerbahçe'de zevk almıyordum

Sıradaki Haber