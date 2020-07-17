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17.07.2020 - 17:37 | | AA

Murat Bilge, İspanya şampiyonu Baskonia ile anlaştı!

İspanya'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Baskonia Vitoria Kulübü, yardımcı antrenör olarak Murat Bilge ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Murat Bilge, İspanya şampiyonu Baskonia ile anlaştı!
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İspanya'da basketbolda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kirolbet Baskonia Vitoria, yardımcı antrenör olarak Murat Bilge ile anlaştığını duyurdu. 

Baskonia Vitoria Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, başantrenör Dusko Ivanovic'in teknik yardımcıları arasına Murat Bilge'nin de katıldığını, Türk antrenör ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 

Murat Bilge'nin David Gil ve Xabier Aspe ile Ivanovic'in teknik yardımcı kadrosunda yer alacağı kaydedildi. 

Türkiye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın da yardımcı antrenörleri arasında olan 38 yaşındaki Bilge, son 6 sezondur Beşiktaş'ta görev almıştı. 

Geçen aralık ayında Beşiktaş'tan ayrılarak Baskonia'nın başına geçen Sırp başantrenör Ivanovic, Bask kulübüne tarihindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandırmıştı.

Murat Bilge, İspanya şampiyonu Baskonia ile anlaştı

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