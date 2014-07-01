Murat Duruer Çaykur Rizespor'da

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, bu sezon ilk transferini Antalyaspor’dan Murat Duruer’i alarak yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek’le anlaşma imzalar imzalamaz transfer çalışmalarına başlayan Çaykur Rizespor transfer komitesi ilk imzayı Murat Duruer’e attırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Türkiye 16 Yaş Milli Takımından başlayarak milli takımların birçok kademesinde 89 kez milli formayı giyen ve A Milli Takıma kadar yükselen, Antalyaspor’dan 15 Ocak 1988 doğumlu orta saha oyuncusu Murat Duruer ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza, "Camiamıza Hoş Geldin" diyerek başarılar diliyoruz” denildi.