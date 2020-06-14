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14.06.2020 - 07:00 |

Muriç, Trabzonspor maçına hazır

Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de bu maç düşünülerek Kayseri 11'ine Vedat Muriç'e yer verilmedi. Sonradan oyuna giren ve maçı sorunsuz şekilde tamamlayan yıldız forvet salı günü sahada olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de bu maç düşünülerek Kayseri maçının ilk 11’inde yer almayan Vedat Muriç en önemli koz olacak. Adalesindeki ağrı sebebiyle Kayserispor maçının ilk 11’inde riske edilmeyen Kosovalı futbolcu, skor sıkıntılı olunca mecburen oyuna girmişti. Maçı sorunsuz şekilde tamamlayan yıldız forvet salı günü sahada olacak.

Muriç, Trabzonspor maçına hazır

Muriç, Trabzonspor maçına hazır

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