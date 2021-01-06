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06.01.2021 - 11:32 |

Musa Aydın, Serbest Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Musa Aydın, Serbest Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Musa Aydın, milli sporcularla sohbet etti, yaptığı toplantıda teknik ekipten takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, 2020 yılının salgın nedeniyle tüm branşlarda olduğu gibi güreşte de zorlu geçtiğini belirterek, "Sırbistan'da yapılan Dünya Kupası'nda 13 madalya alarak büyük bir başarı elde ettik. Şimdi artık tek düşüncemiz Tokyo Olimpiyatları." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlarda en başarılı branş olmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzde Avrupa ve Dünya Olimpiyat Elemeleri var. Bu iki elemede alabildiğimiz kadar olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz. Her zaman söylüyorum, güreşte asıl hedef her zaman olimpiyatlardır. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten gelmişti. Türk güreşi, Rio Olimpiyatları ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Son 4 yılda katıldığımız tüm uluslararası şampiyonalarda tarihi başarılar aldık. Tokyo Olimpiyatları'nda da çıkışımızı sürdürüp yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak istiyoruz."

Musa Aydın, Serbest Güreş Milli Takımını ziyaret etti

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