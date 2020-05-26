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26.05.2020 - 19:28 | | Sporx

Muslera: En çok çekindiğim forvet Burak Yılmaz

Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni, Türkiye'de en çok çekindiği forvetin Burak Yılmaz olduğunu söyledi.

Muslera: En çok çekindiğim forvet Burak Yılmaz
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, katıldığı bir canlı yayında sorulara ilgi çeken cevaplar verdi.

Galatasaraylı Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

En unutmadığın kurtarışın hangisi?

-Galatasaray'da tanrıya şükürler olsun çok kurtarışım var. Milli Takımda 2011 Copa America'da Arjantin ile oynadığımız maçtaki frikik kurtarışı. İki kere kurtarış yapmıştım.

-Sağlık çalışanlarına öncelikle teşekkür ediyorum aldıkları sorumluluktan dolayı. Normal bir gündelik hayatı ve futbolu çok özledim.

Hobilerin neler?

-Aileme ve çocuklara vakit ayırmak. Beraber video oyunları oynuyoruz.

Gün içinde en çok kullandığın Türkçe kelimeler?

-Maşallah, lütfen, babacım, hadi abi

Patricia'ya selamlar…

-Muslera: Aleykümselam

Bir an önce kurtarışlarını görmek istiyoruz?

-İnşallah

Futbol dışında ilgilendiğin sporlar hangileri?

-İlk sırada basketbol. Çok ilgiliyim. Sonra tenis ve golf.

Basketbol ile ne kadar ilgilisin?

-Galatasaray'da oynayan Fitipaldo yakın arkadaşım. Basketbol oynar ve izleriz.

Patricia mı daha iyi oynuyor golf sen mi?

-Patirica daha iyi golf oynar

Türkiye'de ve dünyada en çekindiğin forvet oyuncuları?

-Türkiye'de Burak Yılmaz. İyi arkadaşım. Hem şanslı hem şanssızım. Birlikte de oynadım, rakip olarak da. Dünyada ise Messi. Messi ile aynı sahada olmak dahi inanılmaz.

Seni en çok üzen ve yeniden oynamak istediğin maç var mı?

-İkisi de milli takımda 2010 Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda maçı. 2018 Dünya Kupası'ndaki Fransa maçı.

Muslera: En çok çekindiğim forvet Burak Yılmaz

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