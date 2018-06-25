Muslera tarihe geçti

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Uruguay'ın Rusya ile oynadığı maçta milli formayla 100. maçına çıktı. Tecrübeli eldiven; Maxi Pereira, Godin, Forlan, Rodriguez, Cavani'nin ardından Uruguay adına 100 maç barajını aşan 7. oyuncu unvanını elde etti.

Fernando Muslera ayıca, ülkesi adına Dünya kupası'nda en çok maça çıkan kaleci oldu. Uruguay ile 14. Dünya Kupası maçına çıkan Muslera, Ladislao Mazurkiewicz’i geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu. (Ntvspor)