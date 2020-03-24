Muslera ve Saracchi'nin test sonuçları belli oldu!

Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları konuşmalarda maçların ertelenmesi yönünde taleplerini dile getiren, sarı-kırmızılıların iki Uruguaylı futbolcusu Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin test sonuçları belli oldu.

İkiliye çarşamba günü coronavirüs testi yapıldığı belirtilirken, Uruguaylı gazeteci Gonzalo Ronchi yaptığı açıklamada "Galatasaray Asbaşkanı'nda sonuç pozitif çıkmasının ardından tüm personel testten geçirildi. Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin test sonuçları negatif çıktı" ifadelerini kullandı.