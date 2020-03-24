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HaberlerGalatasaray Haberleri Muslera ve Saracchi'nin test sonuçları belli oldu!
24.03.2020 - 15:11 |

Muslera ve Saracchi'nin test sonuçları belli oldu!

Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in COVID19 testleri pozitif çıkmasının ardından gözler takımdaki futbolculara çevrildi.

Muslera ve Saracchi'nin test sonuçları belli oldu!
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları konuşmalarda maçların ertelenmesi yönünde taleplerini dile getiren, sarı-kırmızılıların iki Uruguaylı futbolcusu Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin test sonuçları belli oldu.

İkiliye çarşamba günü coronavirüs testi yapıldığı belirtilirken, Uruguaylı gazeteci Gonzalo Ronchi yaptığı açıklamada "Galatasaray Asbaşkanı'nda sonuç pozitif çıkmasının ardından tüm personel testten geçirildi. Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin test sonuçları negatif çıktı" ifadelerini kullandı.

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