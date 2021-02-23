Muslera'da son dakika! Galatasaray ile yeni sözleşme...

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşan Fernando Muslera performansı ile alkış topluyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin çıktığı son 7 maçı da kazanmayı başardı. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

7 aylık sakatlığının ardından Süper Lig'in 20. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında görev alan Uruguaylı kaleci, 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve bir de penaltı kurtarışı yaptı. Muslera, sakatlık sonrası çıktığı 7 maçta kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken, Galatasaray bu maçların tamamını kazandı.

Görüşmeler başladı

Galatasaray yönetimi, Muslera ile 2+1 yıllık yeni anlaşma için görüşmelere başladı. 35 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor. Galatasaray'daki 10. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Ayrıca Uruguaylı kaleci, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 6 kurtarışla bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.