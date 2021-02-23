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23.02.2021 - 10:08 |

Muslera'da son dakika! Galatasaray ile yeni sözleşme...

Galatasaray, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra takımın yükselişinde başrol oynayan Fernando Muslera'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Muslera'da son dakika! Galatasaray ile yeni sözleşme...
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Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşan Fernando Muslera performansı ile alkış topluyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin çıktığı son 7 maçı da kazanmayı başardı. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

7 aylık sakatlığının ardından Süper Lig'in 20. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında görev alan Uruguaylı kaleci, 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve bir de penaltı kurtarışı yaptı. Muslera, sakatlık sonrası çıktığı 7 maçta kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken, Galatasaray bu maçların tamamını kazandı.

Görüşmeler başladı

Galatasaray yönetimi, Muslera ile 2+1 yıllık yeni anlaşma için görüşmelere başladı. 35 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinde indirime gitmesi bekleniyor. Galatasaray'daki 10. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Ayrıca Uruguaylı kaleci, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 6 kurtarışla bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

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