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HaberlerGalatasaray Haberleri Muslera'dan sakatlık itirafı! “Çok daha kötü bir şey bekliyordum"
08.08.2020 - 07:00 |

Muslera'dan sakatlık itirafı! “Çok daha kötü bir şey bekliyordum"

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili konuştu. Tibia ve fibula kemikleri kırılan deneyimli file bekçisi, “Çok daha kötü bir şey bekliyordum. Şu an iyileşme sürecim iyi gidiyor” dedi.

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Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay basınına açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlıkta tibia ve fibula kemikleri kırılarak sezonu kapayan deneyimli file bekçisi, “Çok daha kötü bir şey bekliyordum. Şu an iyileşme sürecim iyi gidiyor” diyerek durumunu özetledi.
Her zaman reflexlerini geliştirecek farklı çalışmalar yaptığını belirten Muslera, “Günümüzde teknoloji de artık futbolun içine girmiş durumda. Özellikle kaleciler için teknoloji vazgeçilmez bir şey. Ayrıca antrenman yöntemleri de bu şekilde çeşitleniyor ve eğlenceli olmasının yanında, idmanlar rutinin de dışına çıkmış oluyor” diye konuştu.

Musleradan sakatlık itirafı “Çok daha kötü bir şey bekliyordum

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