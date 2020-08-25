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HaberlerGaziantep Fk Haberleri Müslüm Özmen: Denis Alibec ile anlaştık, kulübünü bekliyoruz
25.08.2020 - 10:54 | | İSTANBUL, (DHA)

Müslüm Özmen: Denis Alibec ile anlaştık, kulübünü bekliyoruz

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, takımın yeni sezon hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Müslüm Özmen: Denis Alibec ile anlaştık, kulübünü bekliyoruz
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Yeni sezonda hedef yükselttiklerini belirten Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, "Geçen sezonki performansımızdan sonra hedefimiz ilk 10 diyecek halimiz yok. İyi bir takımız ve hedefimiz ligde ilk 5 ve Türkiye Kupası'nı kazanmak. Oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

"KADROMUZU ÖNEMLİ İSİMLERLE GÜÇLENDİRDİK"
Transfer çalışmalarının sürdüğünü anlatan Özmen, "Kadromuzu önemli isimlerle güçlendirdik. Kadromuza 1 oyuncu daha katmak istiyoruz. Ekonomik şartlar nedeniyle şartlarımıza uygun bir transfer daha yaparak sezona hazır gireceğiz" dedi.

"ALIBEC İLE ANLAŞTIK, KULÜBÜNDEN HABER BEKLİYORUZ"
Romanya ekibi Astra Giurgiu'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Denis Alibec için girişimleri olduğunu açıklayan Müslüm Özmen, "İyi bir oyuncu ve teklifimizi yaptık. Oyuncu ile anlaştık ancak kulübünün cevabını bekliyoruz. Eğer kabul ederlerse de transfer gerçekleşir. Biz en iyi teklifimizi sunduk, ekonomik şartlar ortada. Kulübümüz borçsuz ve ödemelerini gününde yapan bir kulüp. Bundan taviz veremeyiz" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR KAMP DÖNEMİ GEÇİYOR"
Kamp döneminin iyi geçtiğini söyleyen Özmen, "Takımımız Afyon'da çalışmalarını sürdürüyor. İyi bir çalışma dönemi geçiyor. Sezona da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ülkemizde en iyi kamp yeri Topuk Yaylası ama Fenerbahçe ile kamp tarihlerimiz çakıştığı için farklı bir yerde kamp yapmak durumunda kaldık. Sezona da en iyi şekilde başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Müslüm Özmen: Denis Alibec ile anlaştık, kulübünü bekliyoruz

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