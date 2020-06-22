Müslüm Özmen: "Okan Kocuk vakit geçirmek için yaptı

Süper Ligin 28inci haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen açıklamalarda bulundu.

Özmen, "Biz takımımıza güvendiğimizi her zaman söyleyerek geldik. Galatasaray'ın stresli olacağını biliyorduk zaten. Takımda skoru koruma bilinçaltı oluştu tabii ki ama toparladık. Çok keyifli de bir maç oldu. Galibiyeti kaçırdık diyebilirim. Bazı oyuncularımız ise beklentilerin altındaydı. Türkiye'de iyi hakemlerimiz var. Avrupa'da da hakem hataları görüyoruz, bunlar doğal. Biz sadece hakemlerin gördüğünü çalmalarını istiyoruz. Lehimize veya aleyhimize de olabilir. Suçlayarak söylemek istemiyorum ama gördüklerini çalarlarsa arkalarındayız. Görüp de çalmadığı pozisyonlar vardı" dedi.

"KALECİ OKAN'IN VAKİT GEÇİRMEK İÇİN ONU YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Müslüm Özmen, Kayode'nin golünde ikili mücadele olduğunu ifade ederek, "Burada VAR devreye giriyor ve hakem de izliyor. Bu gibi şeylerde geri dönüşler sıkıntılı oluyor. Özellikle Gençlerbirliği maçında sıkıntılarımız oldu. Bir sonraki sezon da VAR'ın daha iyi kullanılacağını bunun gelişeceğini düşünüyorum. Kalecinin oyunda vakit geçirmesi konusunda ise Galatasaray teknik heyeti de hakem de etkisiz kaldı. Orada kaleci Okan'ın vakit geçirmek için onu yaptığını düşünüyorum. Çünkü hakemin gözü kalecinin üzerinde. Bir türlü başlatmayınca ve bariz görünce de çaldı. Böyle bir kural var mı? Eğer böyle bir kural varsa daha önce kimseye çalınmadı demek de bence doğru değil. Hakem gördü, geçerli de bir kural ise eğer çalmasında bir engel yok ki. Bu bizim aleyhimize de olabilirdi' diye konuştu.

"Biz sonuna kadar hak ettik" diyen Müslüm Özmen, "Takımımızı kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarda da bunu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vuracak bir takım kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.