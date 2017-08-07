Mustafa Akçay: "Eğer maç uzasaydı Beşiktaş..."

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı aldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş A Spor’a konuşan Akçay: "Şu anda ne hissediyorum? Bir sarhoşluk var. Neler yaptığımızı yarın daha iyi anlayabiliriz. Bir duygu yoğunluğu var. Kupayı kazanmak nasip oldu, Allah’a şükürler olsun. Haddimi aşar mıyım bilmiyorum? Ama temiz bir kalple çalıştıktan sonra Allah veriyor. Rabbim tevecchüh gösterdi. Beşiktaş eğer maç uzasaydı bize çok sorun yaşatabilirdi. Bir duruş gösterdik. Allah’ın teveccühü, çocukların emekleri bizi buraya kadar getirdi. Her şeyden çok az yerine, bir şeyden çok olması gerektiğini düşünüyorum. Bir oyun formatı üzerine çalışıyoruz. Rakibin yapısını da tabi görmek gerekiyor. Biz bir duruş yansıtacağız. Bazı transferlerle birlikte daha da güçleneceğiz"

"Kupa size sorumlukuk getiriyor"

"Madalya ile gelmemizi görmemişlik olarak değerlendirebilirsiniz ama kimse sürekli madalya almıyor. Bizim için güzel bir geceydi. Allah'ın teveccühü de yanı başımızdaydı. Silahları çok bir takıma karşı oynamak kolay değil. Bizim de yapabileceklerimiz ikili oyun ve yardımlaşmaydı. Biraz da haddimizi bildik. Şu an biraz sarhoşuz ama sanırım yarın uyanacağız. Kupa size sorumluluk getiriyor ama bunu da devam ettirmek gerekir. Dürüst çalışan bütün antrenörlere nasip olsun."

"İnsanın en tehlikeli anı..."

"Oyunda düşüş ve çıkışlar olacaktır. Çok düşmeyecektir ama çok aşağı düşeceğini sanmıyorum. Arkadaşlarımın büyük güç sarf ettiklerini ve kazanmak istediklerini düşünüyorum. 4 büyük takım tehdit edici takımlardır. Ligin zor geçeceğine katılıyorum. Tüm bunlar kulüplerin potansiyelleri ile alakalı. Mevcut kadromda bulunan tüm oyuncuları seviyorum. Eksikleri de dışarı asla paylaşmıyorum. Bize yüksek bir özgüven verecek. İnsanın en tehlikeli anı kendini güçlü hissettiği andır. Bu sizi hatalara sürükleyebilir. Beş haftalık bir dönem fikstür dezavantajı gibi görünüyor ama gelecek ile ilgili çok yarar sağlayabilir. Sonuçta bunlar bizim rakibimiz ve oynayacağız. Korkarsanız bu sizi geriye getirir."