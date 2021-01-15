Mustafa Cengiz: 'Galatasaray'ın geleceğini karartmam'

Yazarım çekleri alırım hepsini

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan eleştirilerin kendisini ve yönetim kurulundaki arkadaşlarını bıktırdığını söyledi. Cengiz, “Galatasaray dünyanın en itibarlı kulüplerinden. Yazarım çekleri mayıs sonrasına, gelecek yıla faiz farkını da ekleyerek hepsini alırım. İrfan’ı da diğerlerini de. Sonra da ‘Hadi eyvallah.’ der, giderim. Buna engel olacak bir güç yok ama beni gebertseniz bunu yapmam” ifadelerini kullandı.

Bu kadro ile de şampiyon oluruz

Başkan Cengiz şöyle devam etti; “Ben Galatasaray’ın geleceğini karartmam. ‘Aferin başkan.’ dedirtmem. Bana istedikleri kadar ‘Beceriksiz.’ desinler. Ben bu konuda beceriksizim. Bunu benden beklemeyin. Hocamızla da konuştuk. Açıkça ‘Oldu oldu, olmadı bu kadroyla da yine şampiyon oluruz.’ diyor hocamız. Bir noktaya geliriz sonraki yönetimler transfer yapar. Ama taraftarımız da şunu bilsin hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.”

"Beceriksiz ve vasat halimiz bu"

Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları transferlerin bilançolarını gösteren Cengiz, şunları aktardı: “Taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz. Üç yılda aldığımız oyuncu sayısı 47. Üç günde Nagatomo’yu aldık, Ndiaye’yi sattık. 40 milyon euro bonservis ödemişiz. Toplam 68 oyuncu göndermişiz. 18 milyon euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Becerikli olsaydık ne olacaktı?

‘Korkmayın aday değilim’

Bu futbolcuların içinde her şeyimiz açık. Yalan dolan yok. Arkadan dolanıp puan almak yok. Bizim taraftarımız sorgulayıcı, yargılayıcı bir taraftar. Sorguluyor, biz de cevap veriyoruz. Ben buranın patronu değilim. Bana cevap verilmezse şüphelenirim. Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Gelecek yönetimlere öyle bir kulüp vermeliyiz ki oradan sıçramalı. Ama korkmayın aday değilim...”

‘Kararım değişebilir’

Mustafa Cengiz, kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda aday olmayı düşünmediğini ancak çıkacak adaylara göre de kararını değiştirebileceğini de söyledi. Aralık ayında olağanüstü seçimli genel kurulun yapılması için çok uğraştıklarını ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izinleri alamadıklarını anlatan Cengiz, “Mayısta aday olmayı düşünmüyorum. İyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim. Ancak yeterli görmezsem aday olabilirim. Doktorlarım ve aileme bakarsam... İşin acıklı bölümüne girmeyelim” dedi.

‘Ben de yapayalnızım’

“Ben bugün varım, yarın yokum. Canla başla, kuruş beklemeden çalışan yöneticilerim bıktı. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum. Ben de yapayalnızım.”

Hayaller Van Persie gerçekler tam tersi!

Mustafa Cengiz, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ı kendisinin yönlendirdiği şeklindeki iddialara da cevap vererek, şöyle konuştu; “ultrAslan ‘Bize kahve fincanı gösteren adamla görüşemezsiniz’ demiyor mu? Ben o sözcükten sonra görüştüm. Göksel Bey de dürüst insan. Ne görüştümse açıklamış. Ben onlara bunu yaptırsam Göksel Bey’le niye görüşeyim. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Toplam 38 milyon euro. Bunlara girmeyelim, pazarlık safhasındayız. ‘Ya transfer ya istifa’ diyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Ben 7 dönemde 41 futbolcu transfer etmişim, hala doymamışsın dipsiz kara delik gibi.”

Burada 33 yıl kalsam hocamla devam ederim

Fatih Terim ile bir araya geldiklerini aktaran Cengiz, “Biz hocamla devamlı bir araya geliyoruz. Hocama da ‘Hocam niye kendinizi yalnız hissediyorsunuz?’ diye sordum. ‘Sinirlendim, o hale geldim.’ diyor. Yalnız hissetmesi bizimle ilgili bir olay değil. Belki de bizimle ilgili. Allah hocamdan bu yaşta bu güç ve sinerjiyi eksik etmesin. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmuru, karı yiyor. Kolay değil, empati yapıyorum. Bu sırf parayla yapılacak iş değil” dedi.

Sözleşme 2 artı 3

Cengiz şöyle devam etti; “Biz hocama hak verdik. Bazen vermiyoruz, ‘hayır’ diyoruz. Bizim bir derdimiz yok. Hoca konuşulup, anlaşılabilir bir insan. Bir saati aşkın da konuştuk. Kavgalıydık, barıştık diye bir durum yok. Biz 2 artı 3 yıllık sözleşme yaptık. Yani opsiyonu devam ediyor. Mukaveleyi hocamla beraber yaptık. Hocamın mayısta sözüm ve sözleşmem bitiyor sözünü kullanması o anki gerginlikten dolayı. Burada 33 sene kalsam hocamla 33 sene devam ederim...”

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