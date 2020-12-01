Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Mustafa Cengiz: Giderek toparlıyorum
01.12.2020 - 15:33 | | Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Mustafa Cengiz: Giderek toparlıyorum

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Mustafa Cengiz: Giderek toparlıyorum
ABONE OL

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'ndaki ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yöneticiler ile ödül kazanan basın mensupları katıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, törende yaptığı konuşmada, "Vahşi hayvanlar avlanırken sürüyü izler. Sürüde kim aksıyor diye bakarlar. Ben de şimdi kendime güvendim, merdivenden dik çıktım, giderek toparlıyorum. İyi olur. Umarım bizi avlamazlar. GSYİAD'ın kuruluşundan bu yana başkan ve yönetim kurulu üyelerine bugünlere getirdiği teşekkür ederim. 3 yıllık görev süresince GSYİAD'ın bize verdiği desteğe teşekkür ederim. İbrahim Bey ve GSYİAD'ın desteği yönetimlere değil, Galatasaray'a oldu. Sıkıştığımızda İbrahim Bey'den rica ettik. GSYİAD çok değerli bir kurum. Bütün üyeleri bizim için çok değerli. Yıllardır basın emekçileri o soğukta devamlı sahada. Ben onlara verdikleri emek için teşekkür ederim. Onları soğukta görünce dayanamıyorum, üzülüyorum. Basın emekçi arkadaşlarımızın verdiği mücadeleyi yıllardır izliyoruz. Tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Derneğin başkanı İbrahim Hatipoğlu ise yarışmanın GSYİAD'ın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı, "18 yıldır aralıksız devam ediyor. Pandemi maalesef yarışmamızı etkiledi. Bu yıl 55 fotoğraf arasından 12 tanesini zorluklarla seçtik. Yarışta derece alan arkadaşları kutluyorum. Bu yarışmayı devam ettirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Mustafa Cengiz: Giderek toparlıyorum

    Murat Özen'den hakeme tepki | 'Ozan, Mert Hakan, Altay...'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
      Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
    2. Ünlü tenisçiye şikeden 8 yıl men!
      Ünlü tenisçiye şikeden 8 yıl men!
    3. Mustafa Cengiz: Giderek toparlıyorum
      Mustafa Cengiz: Giderek toparlıyorum
    4. Leipzig, İstanbul'a geldi
      Leipzig, İstanbul'a geldi
    5. Ve menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...
      Ve menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erkan Kamat: Nihat Özdemir’le elektrik konusunu görüştüm

    Erkan Kamat: Nihat Özdemir’le elektrik konusunu görüştüm

    Antalyaspor'dan hakem hatalarına sorular eşliğinde sert tepki

    Antalyaspor'dan hakem hatalarına sorular eşliğinde sert tepki

    UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı

    UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı

    Son dakika | Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam ediyor

    Son dakika | Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam ediyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet