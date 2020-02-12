Mustafa Cengiz nefes aldı

ELİF ALTIN

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, sarı-kırmızılı bazı kongre üyelerinin kulübe kayyum atanmasına ilişkin talepleri reddedildi. Ancak yönetimin ibrasızlığıyla ilgili kararın iptali için açılan davanın devam ettiği açıklandı.

Galatasaray’da merakla beklenen mahkeme son buldu, idari olarak ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine karşılık istenen kayyum talebi kabul görmedi.

Sarı-kırmızılılarda, geçen yıl mart ayında yapılan Olağan Genel Mali Kurulu toplantısındaki idari ibrasızlığı gerekçe gösteren bir kısım dernek üyeleri, kulübe kayyum atanmasına ilişkin dava açmıştı.

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada davacılar Barış Cenk Akkaya ile Hasan Ahmet Özdoğan ve davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği avukatları katıldı. Duruşmada söz alan davacı avukatı, yapılan oylamada yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibra edilemediğini belirtti. Buna yönelik yönetim ve denetim kurullarına ayrı ayrı dava açarak genel kurulun iptalini talep ettiklerini belirten davacı avukatı, “Davalı dernek tüzüğünün 92. maddesi uyarınca yönetim kurulu başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde ve en yakın seçimli genel kurula altı aydan fazla kalması halinde derhal bir ay içerisinde seçim yapılır maddesi bulunmaktadır. Bizim talebimiz dernek tüzüğüne göre karar verilerek, hakim müdahalesi ile seçimli genel kurula çağrılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği avukatı Petek Akyüz ise duruşmada söz alarak, “Biz öncelikle davanın usulden reddini talep ediyoruz. Davacı asillerden Barış Cenk Akkaya üyelikten ihraç edilmiştir. Dava açma yetkisi bulunmamaktadır. Müvekkil dernek yönetim kurulu üyeleri, 2018 yılında yapılan seçimle 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. Bu süre Mayıs 2021 tarihine kadar geçerlidir. 2018-2019 hesap dönemine ilişkin olarak yapılan olağan mali genel kurulda yapılan oylamada dernek yönetim kurulu üyeleri maliye açıdan ibra edilmişlerdir. Yönetsel açıdan ibrasızlık söz konusu olmuştur. Alınmış olan bu kararların iptali için açılmış davalar sürmektedir” diye konuştu.

Mahkeme, araştırılacak başka bir hususun kalmadığını belirterek, davanın reddine hükmetti.

‘Görevlerinin başındalar’

Galatasaray Başkan Vekili Yusuf Günay’ın avukatı Ömer Faruk Kırkbıyık, “Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk. Çünkü ortada kayyum atanması, Galatasaray Spor Kulübü’nün seçime gitmesi için bir gerekçe yok” dedi.

Kırbıyık, “Şu anda yönetim görevinin başındadır. Özenle bu tarz karşısına çıkarılmaya çalışılan engellere meydan okumakta, karşı durmaktadır. Yürürlükte olan ihtiyati tedbirler var. Bunlar hem yönetim kurulunu hem denetim kurulunu kapsayacak nitelikte. Tüzüğün seçime gitmeye ilişkin maddesinin yürürlülüğü durdurulmuş durumda. Bu sebepten dolayı da hiçbir şekilde seçime gidilmesi zorunluluğu yoktur” dedi.

Kritik 21 Şubat

Galatasaray Divan Kurulu üyelerinden TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan, kayyum atanmamasının seçim olmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Radyospor’a konuşan Arslan, “Şubat’ın 21’inde bir mahkeme daha var o mahkeme gelecekteki yolu tayin edecek. Yani önemli olan Galatasaray Yönetim Kurulu’na karşı açılan dava. 21’indeki mahkemden çıkacak dava esas. Orada tedbir ortadan kalkarsa mecburen seçime gidilecek. Eğer mahkeme kararıyla tedbir ortadan kalkarsa Galatasaray 1 ay içerisinde seçime gitmek zorunda çünkü tüzük böyle” dedi.