25.01.2021 - 20:43 |
Mustafa Cengiz: "Onyekuru Türkiye'den gelen teklife dönüp bakmadı bile"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Onyekuru'nun transferi sonrası "Birileri laf çıkardı biliyorsunuz; Evin oğlu, elin oğlu diye. Alın size evin oğlu. Kendisini isteyen bir çok takım olmasına rağmen bizi seçti. ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Onyekuru'nun transferi sonrası konuştu
"Birileri laf çıkardı biliyorsunuz; Evin oğlu, elin oğlu diye. Alın size evin oğlu. Kendisini isteyen bir çok takım olmasına rağmen bizi seçti. Türkiye'den gelen teklife dönüp bakmadı bile. Duruştur bu, parayı tercih etmedi."