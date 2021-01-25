Mustafa Cengiz: "Onyekuru Türkiye'den gelen teklife dönüp bakmadı bile"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Onyekuru'nun transferi sonrası konuştu

"Birileri laf çıkardı biliyorsunuz; Evin oğlu, elin oğlu diye. Alın size evin oğlu. Kendisini isteyen bir çok takım olmasına rağmen bizi seçti. Türkiye'den gelen teklife dönüp bakmadı bile. Duruştur bu, parayı tercih etmedi."