Mustafa Cengiz'den corona virüs uyarısı: Öksürdüm ama kaçmayın

Galatasaray Kulübü ile GSYİAD arasında iş birliği anlaşması imzalanıyor. İmza töreninde bir ara öksüren Cengiz, "Öksürdüm ama kaçmayın" dedi.

Ayrıca Cengiz anlaşmanın başına corona virüs nedeniyle 'Metin Oktay' selamı yaptı.

Cengiz'in açıklamaları şöyle:

GSYİAD 118 kombine aldı. Sosyal ve kalite bir ortamı kuzey tribünün üstünde yaşatacaklar. Bize de 2 milyon TL ücret ödeyecekler.

Sizin bir planınız ve ajandanız yoksa, böyle sivil toplum işlerinde ve sosyal camialarda neden varsınız? Bütün bu sorular felsefik sorular. Kendimi tenzih ederek söylüyorum, beklediğiniz tek şey başarı karşısında takdir etme duygusu. Siz bu takdir edilmeyi bilmezseniz, insanda kırgınlık yaratır. İnsanların şükretmeyi ve teşekkür etmeyi bilmesi gerekir.

Sadece Galatasaray yaşasın diye devam ediyoruz. Gidebildiği yere kadar...

Fenerbahçe maçı güzel oldu, o zaman söylediğim ayet için muhabir arkadaşımız(Nevzat Dindar) bana bir orta yapmıştı. Şimdi de öyle olması lazım. Planlı bir şey yok şu an.

"Panik yapmamalıyız"

Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Kafamızda ciddi bir sorun var. Nüfusumuz 80 milyon, 1 kişide virüs çıktı. Raflar boşaldı.

Corona virüs bizim yaşımızdakilere vuruyormuş. Bizi sevmeyenler sevinsin. Corona virüs konusunda alınan tedbirlere uymalıyız fakat ve panik yapmamalıyız. Tabi ki çocuklara gelmesin, bizim ömrümüzden alsın gençlere versin.