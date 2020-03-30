30.03.2020 - 14:43 |
Mustafa Cengiz'den sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine destek
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağışladığı tutarı gizleyerek destekte bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağışladığı tutarı gizleyerek destekte bulundu.
Mustafa Cengiz paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim.
Hep birlikte, Haydi Türkiyem!"