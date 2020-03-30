Mustafa Cengiz'den sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine destek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağışladığı tutarı gizleyerek destekte bulundu.

Mustafa Cengiz paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim.

Hep birlikte, Haydi Türkiyem!"