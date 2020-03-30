Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Mustafa Cengiz'den sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine destek
30.03.2020 - 14:43 |

Mustafa Cengiz'den sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine destek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağışladığı tutarı gizleyerek destekte bulundu.

Mustafa Cengiz'den sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine destek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bağışladığı tutarı gizleyerek destekte bulundu.

Mustafa Cengiz paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim.

Hep birlikte, Haydi Türkiyem!"

Mustafa Cengizden sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine destek

Mustafa Cengizden sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine destek

Marsilya'lı futbolculardan karantina paylaşımları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri | Fatih Terim tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Son dakika haberleri | Fatih Terim tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlama tarihi henüz net değil

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlama tarihi henüz net değil

Benzema, Giroud ile kıyaslanmasına sinirlendi!

Benzema, Giroud ile kıyaslanmasına sinirlendi!

Fenerbahçe'den 'vefa kampanyası'na destek

Fenerbahçe'den 'vefa kampanyası'na destek

Sıradaki Haber