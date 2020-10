Mustafa Cengiz: En çok transfer yapana şampiyonluk verilsin!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZLA HER ZAMAN GÖRÜŞÜYORUZ"

Hocamızla her zaman görüşüyoruz. Bir araya da geliyoruz. Dün her şeyi masaya yatırdık.

"SORUN YOKSA BİR YANLIŞ VAR DEMEKTİR"

Geçici de olsa yenilgiler insanları üzülüyor. Salı sabahı uyandığımda Vay anasını yine Galatasaray puan kaybetti diye üzülürüm. Sorun var. Sorunun olmaması kötü bir şey. Aile yaşantısı, camia, dernekte hiçbir sorun yoksa orada bir şeyler yanlış. Sorun olmalı ve o sorunlar iyi niyet ve düzgünlükle düzeltilmeli.

"TRANSFER DÖNEMİ ŞAMPİYONLARI DA OLUYORMUŞ"

Ben öğrendim ki, Süper Lig dışındaki şampiyonlukların dışında nasıl yaz ve kış olimpiyatları var. Yaz ve kış transfer sezonu var. Yaz transfer sezonunn birinci ve iknicileri belirleniyor. Küme düşenler belirleniyor. Hem transfer edilen oyuncuların sayısı, hem de toplam harcanan para açısından.

"TRANSFERDE ŞAMPİYONLUK VERİLECEKSE RAKİBİMİZE VERİLSİN"

Bununla bir madalya verilecekse, en çok transfer yapan, transfer şampiyonu ise rakibimize verilsin. Sanırım daha çok çıkartıyorlar şampiyonluk sayısını, bir de oradan verilsin. Biz küme düştük.

"BİZ NİYE GELDİK? HER ŞEY UNUTULDU"

157 milyon euro 11 futbolcuya harcandı vergiler hariç. Biz bunu düzeltmeye geldik. UEFA'dan 2+1 yıl ceza almamız gerekiyordu. 4 ayda bunu hallettik. UEFA ayağa kalktı. Enkaz demeyeyim. 147 milyon euro borç ne demek biliyor musunuz? Müthiş bir para. Sadece belli bir dönem için. Bunu temizlik. Buraya gelişimizin en büyük nedeni ekonomik açıdan kulübü düzlüğe çıkarmak. 10 yılda ilk defa kayyuma atanma tehlikesi olan kulübü kara geçirdik. Arada şampiyonluklar var. Bütün bunlar unutuldu. Biz bu transfer döneminde sadece bonservise 680 bin euro verdik.

"LİMİTLERDE YANILGI VAR"

Limitlerde müthiş yanılgı var. Ya güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Sizin harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporcu ve menajerlere ödenenden sonra elde kalan para. Bizim savuracak limitiz yoktu zaten. 60 milyon euro bonservis + futbolcu giderimiz var zaten. Bize diyorlar ki, her türlü hileyi yapın, satın alın. Biz öyle bir şey yapamayız. Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli."