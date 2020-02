Mustafa Cengiz'e sert yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Divan Kurulu'nda gündemle ilgili birçok konuda açıklamalarda bulundu.

''ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA GÖNÜLDEN İNANIYORUZ''

Futbol takımının Ersun Yanal önderliğinde sorumluluklarının farkında olarak forma ağırlığının bilincinde her maçı final görerek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ali Koç, ''Şu an itibarıyla sezonun ikinci yarısı taraflı tarafsız herkesin gözünde ligin en iyi futbolunu oynayan, en iyi istatistiğe kavuşan ekip konumundayız. Özellikle takımımızdaki arkadaşlık ve uyum, ekip ruhu sahadaki mücadele azmi hep birlikte hedefe odaklanmış şekilde hafta hafta üzerine koyarak ilerlemesi bizleri mutlu ediyor. Taraftarımızın da muhteşem desteğiyle ligin en iyi performansını ortaya koyarak şampiyon olacağımıza gönülden inanıyoruz. 14 haftamız kaldı. 14 hafta boyunca zor maçlar var. Zaman zamanda istemediğimiz sonuçlar alacağız futbolun doğasında var. Şartlar ne olursa olsun her koşulda taraftarımızdan ricam bugüne kadar olduğu gibi tek vücut ve inançla takımımızı desteklemeleridir. Geçen hafta ki iyi futbolumuza rağmen arzu etmediğimiz sonuçla döndüğümüz deplasmanda futbolcularımızı karşılamaları moral vermeleri. Sadece taraftar olmayıp sosyal medya ve geleneksel medya da yapılan saldırılara karşı bir taraftardan öteye bir araştırmacı gibi bunları irdelemeleri. Bize çamur atanları ortaya çıkarmaları ve bizi sahiplenmeleri bize çok büyük güç vermiştir. Taraftarımız statlarda en büyük gücümüz ama hayatın her alanında her ortamında en ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde bu taraftar bu kulübe sahip çıkmaktadır. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Biz hocamıza, teknik kadromuza takımımıza taraftarımıza ve de ilahi adalete sonuna kadar güveniyoruz. Bu yolun sonunda şampiyon olmak için her şeyi yapacağımıza emin olmanızı istiyoruz'' diye konuştu.

"MUSTAFA CENGİZ İÇİN OYUN OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞTİ"

Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında ise "Bizim puan silmemize kafayı takmış. Öyle bir durum yok ta öyle bir durum olsa da merak etmeyin Mustafa bey, TFF size bırakmaz kendi siler. Diyor ki Eskişehirspor ve Bursaspor'un puanı silindi. Sapla samanı karıştırmayın. Alakası yok. Çünkü onlar futbolcu ödemelerini yapmadıkları için yurt dışından aldıkları cezalar var. Dolayısıyla 3 puan silinecekse de bir sonraki sezon silinecek hatırlatayım. Ama kendisinin hızına yetişmek çok zor. Her söylemine cevap vermeye kalkarsak günlük işlere odaklanamayız. Kendisi o kadar çok gaf yapıyor ki hangisine değineceğime şaşırıyorum. Zaten zaman zaman kendisinin ne dediğini anlamak zor. Söylediklerini deşifre etmekte zorlanıyoruz. Garip cümleler kuruyor. Kimi zaman hayvanlar alemi kimi zaman yemeklerden. Sürekli birbirleriyle çelişen söylemlerde bulunuyor. Her birine cevap verip burada vaktinizi almayacağım. Tekrar TV çağrımı yeniliyorum. O onu, bu bunu dedi olmasın kamuoyunu rahatlatalım, hem de üç beş kuruş para kazanırız. Bu formatla TV'ye çıkarsak yayıncı kuruluşta diğer kanallarda para kazanmasına sebep oluruz. Çıkalım orada konuşalım. Son dönemde 2 konu hakkında konuşuyor. Oyun oynanırken kural değişmez diyor. Bir de şeffaflık diyor. Ama bir şeyi unutuyorsunuz Cengiz. Sırf sizin için talimat değişti sizin için geçen sezon. Sırf sizin için. Federasyon talimatlarının 97. maddesinde hak mahrumiyeti cezası var. Bu maddede geçen sezon birinci madde diyor ki, 'Hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılan kişiler müsabakalara iştirak edemez diyor. Kulüp mensubu olarak hiçbir faaliyette bulunamaz, stadyumlara giremez diyor. Sonra cengiz 150 gün ceza alıyor. Mektup yazıyorlar federasyona, yardım istiyorlar. Bu madde değiştiriliyor. Madde ekliyorlar. Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezası protokol tribünü hariç girişlerine engel olamaz. Sırf başkanlar için değişiyor bu durum. Oyun oynanırken kurallar değişmezdi ya sizin için değişmiş. Bu senede eski haline getiriliyor bu kural. Ya unutuyorsunuz, ya bizim unuttuğumuzu zannediyorsunuz Hangisi doğru bilmem ama hangi birine cevap verelim. Biz 6 yedik Fenerbahçe'den ama şampiyon olduk diyor o sene Beşiktaş şampiyon oldu. Hangi birine cevap verelim. Harcama limitlerinde esneklik tanınmaması için mücadele ediyor, omuz omuza mücadele ediyor. Aynı Cengiz diyor ki UEFA kurallarına göre 5 milyon zarar etme limitimiz vardı ama biz 1 milyar TL zarar etmiştik. Ancak UEFA bunu anlayışla karşıladı onlara teşekkür ediyoruz dedi. UEFA sizin için kuralları esnetmeyi anlayışla karşılıyorsunuz, ama kendi ligimize geldiğimiz zaman bu durumda kamuoyunu baskı altına alıp federasyonu etkiliyorsunuz bu nasıl bir çelişkidir. Biz şöyle vergi ödemişiz Fenerbahçe oyuncularının maaşlarını açıklamıyor. Biz SPK'ya açıklamamız gerek her şeyi açıklıyoruz, menajerlik ücretleri de dahil. Biz bilmiyorduk 10 bin Euro menajerlik ücreti harcadık demeyi. Siz bize ta ki bize ders vermeye çalışına kadar, başlayana kadar. Siz ders veremezsiniz de. Siz niye 10 bin Euro harcadınız dedik, ben bilmem 13. 6 milyon Euro ödedim ben. Nerede bu para. Yolda mı düştü ben de bilmiyorum diyor. Hani şeffaflık. Anlaması zorlu durumlar bunlar" dedi.

"3 TEMMUZ SÖZDE ŞİKE DAVASININ BİR KUMPAS OLDUĞUNA İNANCIMIZ TAMDIR"

3 Temmuz sürecinin artık kabul edilemez bir şekilde uzadığını ifade eden Ali Koç, ''Son yapılan bozma kararıyla midemizi bulandıran bu süreçle ilgili iyi hallerde oluyormuş. Onu dün aldık. Geldiğimiz noktada herhangi bir örgütün olmadığı ispatlanmış oldu. Her şey bitmiş değil. Başkanımız aziz yıldırım ve yöneticilerimizin örgüt kurduğuna dair suçlamaların asılsızlığı Yargıtay tarafından netleşmiştir. 3 Temmuz sözde şike davasının bir kumpas olduğuna inancımız tamdır daha da kuvvetlenmiştir. Kesinleşen bu kararların camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"KURŞUNLANMA OLAYI HALA ÇÖZÜLEMEDİ"

5 sene önce Trabzon deplasmanı dönüşü takım otobüsünün kurşunlanması olayının çözülememesi hakkında da konuşan Başkan Ali Koç, "Trabzon coğrafyasında yaşanan bu skandal olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen şüpheliye rastlanılmamıştır. Var olan teknolojiler göz önüne alındığında hala en ufak detaya ulaşılmaması her hangi bir detaya ulaşılmaması anlaşılabilir değil. 50 kişinin ölme ihtimali olan, Fenerbahçe gibi bir camiaya yapılan saldırının açıklığa kavuşturulmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. 10 Temmuz 2019 tarihinde arkadaşlar Trabzon ziyareti yaptı ve Baş Savcı ile görüştü. 2019 sonuna kadar soruşturmanın biteceği yönünde ifadeler kullanıldı. 8 Şubat 2020 itibariyle halen bir şeyin gerçekleşmediğini görüyoruz. Olaydan 5 yıl geçtikten sonra bu konunun samimi bir şekilde aydınlatılmaya çalışmadığı düşündüğümüzü ve anayasal haklarımızı kullanarak yapacağımız girişimlerle bulunmak durumunda kalacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.