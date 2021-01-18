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18.01.2021 - 23:16 |

Mustafa DalcÄ±: "Golden sonra takÄ±mÄ±m oyundan düÅŸtü"

SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±nda deplasmanda FenerbahÃ§e'ye 3-1 yenilen MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nde teknik direktÃ¶r Mustafa DalcÄ±, golden sonra oyundan dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini sÃ¶yledi.Â

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SÃ¼per Lig'in 19. haftasÄ±nda deplasmanda FenerbahÃ§e'ye 3-1 yenilen MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nde teknik direktÃ¶r Mustafa DalcÄ±, golden sonra oyundan dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini sÃ¶yledi.Â 

Ãœlker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan DalcÄ±, ilk 25 dakikada kendi oyun anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± duruÅŸlarÄ±yla gÃ¶sterdiklerini belirtti.Â 

Ä°lk yarÄ±nÄ±n son 15 dakikasÄ±nda oyun anlayÄ±ÅŸlarÄ±ndan Ã§ok uzak olduklarÄ±nÄ± vurgulayan DalcÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Ä°lk 25 dakika kendi oyun anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±, duruÅŸumuzla gÃ¶sterdik ama golden sonra takÄ±mÄ±m oyundan dÃ¼ÅŸtÃ¼ bunu net olarak sÃ¶yleyebilirim. Ä°lk 45 dakikanÄ±n son 15 dakikasÄ± oyun anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdan Ã§ok uzaktÄ±. 2-0 iÃ§eriye girmek bu tarz maÃ§larda Ã§ok zor. Belli bir direnci gÃ¶stermek zor oldu. ÃœzÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼m nokta ÅŸu; biz takÄ±m olarak son 10 haftadÄ±r bu ÅŸekilde pozisyon veren bir takÄ±m deÄŸiliz ve bunun farkÄ±ndayÄ±z. Tek Ã¼zÃ¼ntÃ¼m bu. Bu maÃ§Ä± geride bÄ±raktÄ±k, 3 gÃ¼n sonra Ã§ok Ã¶nemli bir maÃ§Ä±mÄ±z var ona hazÄ±rlanacaÄŸÄ±z."

Mustafa DalcÄ±: Golden sonra takÄ±mÄ±m oyundan dÃ¼ÅŸtÃ¼

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