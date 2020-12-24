Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Mustafa Dalcı: "Oyunun hakkı bu değildi"
24.12.2020 - 23:03 |

Mustafa Dalcı: "Oyunun hakkı bu değildi"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta beraberliğe bile üzülecekken sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

ABONE OL

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta beraberliğe bile üzülecekken sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, çok üzgün olduklarını anlatarak, "Maça hükmeden tamamen bizdik. Hafta boyunca çalıştığımız her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Ciddi anlamda pozisyonlar bulduk. İlk yarı özellikle maalesef iki oyuncumuzun sakatlıktan dolayı değişikliğiyle ritmimiz bozuldu. İkinci yarı 5-10 dakika belki kötü başladık ama özellikle son 25 dakikayı ciddi anlamda forse ettik. 8-9 pozisyon var. Yakaldığımız pozisyonlarda finali iyi yapamadık. Belki bu maçta berabere bile kalsak üzülecektik ama puan alamadık. Oyunun hakkı bu değildi." ifadelerini kullandı.

Mustafa Dalcı: Oyunun hakkı bu değildi

Müsabakanın hakemi Halis Özkahya'nın yönetimini de eleştiren Dalcı, şunları kaydetti: 

"Sahanın içinde neler olduğu görülebiliyor. Gol pozisyonuna gelmek istiyorum. Kurallar mı değişti, ben mi bilmiyorum? Avantajın avantajı mı olur? Normalde el var, hakem avantajı gösterdi, sonra da oyuncuda hiçbir problem yoktu ve pası verdi. Hakem orada 'Pardon doğru pas vermedin.' diye oyunu tekrar durdurup gol yememize sebep oldu. Avantajın avantajı mı olur? Faul en az 10 metre önden kullanıldı. Hakemler sahada neler olup bitiyor dikkat etmeli. 

İkinci yarıyı yatarak bitirdiler, uzatma 6 dakika. Kaleci, oyuncu yattı kalkmadı. Kaleci her aut atışını 20-30 saniyede kullandı. Neresinden bakarsanız bakın dördüncü hakemle şaşkın şekilde konuştum. Hakkım olmayan bir şey istemiyorum. Adil olmak gerekir. Dört hakem arkadaşımızın biraz daha dikkat etmesi gerekir. Biz şu anda gece gündüz bu takımı kurtarmak için çalışıyoruz. Emeklerimizin bu kadar basit alınması için değil."

    Mustafa Tokgöz: "Çok ciddi hatalar var"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı!
      Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı!
    2. NBA'de iki koronavirüs vakası tespit edildi
      NBA'de iki koronavirüs vakası tespit edildi
    3. Ersun Yanal: "Yapılmaması gereken hatalar oldu"
      Ersun Yanal: "Yapılmaması gereken hatalar oldu"
    4. Mustafa Dalcı: "Oyunun hakkı bu değildi"
      Mustafa Dalcı: "Oyunun hakkı bu değildi"
    5. Club Brugge, Bas Dost'u transfer etti
      Club Brugge, Bas Dost'u transfer etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan yeni Türkiye rekoru

    Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan yeni Türkiye rekoru

    Mustafa Tokgöz: "Çok ciddi hatalar var"

    Mustafa Tokgöz: "Çok ciddi hatalar var"

    Rıza Çalımbay: "Bizim için final maçıydı"

    Rıza Çalımbay: "Bizim için final maçıydı"

    FIFA, 2021'deki 2 turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti

    FIFA, 2021'deki 2 turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet