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07.09.2018 - 07:19 |

Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdi!

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıracağını açıklayan Çaykur Rizespor'da Mustafa Denizli sesleri yükselmeye başladı. Bu konu üzerine tecrübeli teknik adam bir açıklama yaptı...

Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdi!
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da yönetim, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmak üzere. Diğer taraftan yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin gündeminde Mustafa Denizli yer alıyor.

Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'la ilgili olarak konuştu. Daha önce de kariyerinde Çaykur Rizespor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, "Rize'yi seviyorum. Nasip, kısmet." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İbrahim Üzülmez konusunda henüz yeni bir açıklama yapmayan Çaykur Rizespor'un bu hafta teknik direktör konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor.

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlar

1987-1989: Galatasaray

1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)

1990-1992: Galatasaray

1994-1996: Kocaelispor

1996-2000: Türkiye

2000-2002: Fenerbahçe

2003-2004: Manisaspor

2004-2006: PAS (İran)

2006-2007: Persepolis (İran)

2008-2010: Beşiktaş

2011-2012: Persepolis

2013: Çaykur Rizespor

2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)

2015-2016: Galatasaray

2017: Eskişehirspor (Futbol Arena)

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