Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Mustafa Eröğüt: "Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik"
01.10.2020 - 19:48 |

Mustafa Eröğüt: "Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik"

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, Manchester United, Leipzig ile eşleşen Başakşehir'de kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt açıklamalarda bulundu. Eröğüt, kura çekimini yorumlarken Edin Visca ve İrfan Can Kahveci ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Mustafa Eröğüt: "Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik"
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, Manchester United, Leipzig ile eşleşen Başakşehir'de kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz, Avrupa mücadelemizi şubat ayına taşımak"
"Uzun uğraşlar sonucu Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldık. Büyük mutluluk duyuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kolay grup yok. Biz de rekabetçi bir gruba çıktı. Hedefimiz, Avrupa mücadelemizi şubat ayına taşımak."

"Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik"
"Biz izlerken Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik. Messi, hiç Türkiye'ye karşı oynamamıştı. Ona karşı oynamak, Türkiye'ye getirmek mutlu ederdi."

"Şampiyonlar Ligi müziğini açmaya hazırız"
"Bu bizim ilk Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılışımız. Biz altı senelik bir kulübüz. Hep basamakları tek tek çıkıyoruz. İlk seneden büyük hedefler koymak gerçekçi olmaz. Biz şubat ayında Avrupa kupalarında devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğini açmaya hazırız."

Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıklayan Eröğüt, "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Eröğüt: Ronaldo ve Messinin grubunu çok istedik

Messi Girona Karşısında Galibiyeti Getirdi

    Transfer | Gaziantep FK, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Samsunspor, Nadir Çiftçi ile prensipte anlaştı!
      Samsunspor, Nadir Çiftçi ile prensipte anlaştı!
    2. Mehmet Altıparmak: "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak"
      Mehmet Altıparmak: "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak"
    3. Ertuğrul Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
      Ertuğrul Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
    4. Son dakika | Beşiktaş'tan transferde Bruma hamlesi! Kiralık...
      Son dakika | Beşiktaş'tan transferde Bruma hamlesi! Kiralık...
    5. Ahmet Ağaoğlu: "Bir transfer daha yapacağız"
      Ahmet Ağaoğlu: "Bir transfer daha yapacağız"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CANLI | Rangers - Galatasaray

    CANLI | Rangers - Galatasaray

    Canlı | Anadolu Efes - Zenit

    Canlı | Anadolu Efes - Zenit

    Fenerbahçe'de yeni transfer Cisse antrenmana çıktı!

    Fenerbahçe'de yeni transfer Cisse antrenmana çıktı!

    Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı

    Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı

    Sıradaki Haber