Mustafa Eröğüt: "Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik"

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, Manchester United, Leipzig ile eşleşen Başakşehir'de kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz, Avrupa mücadelemizi şubat ayına taşımak"

"Uzun uğraşlar sonucu Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldık. Büyük mutluluk duyuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kolay grup yok. Biz de rekabetçi bir gruba çıktı. Hedefimiz, Avrupa mücadelemizi şubat ayına taşımak."

"Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik"

"Biz izlerken Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik. Messi, hiç Türkiye'ye karşı oynamamıştı. Ona karşı oynamak, Türkiye'ye getirmek mutlu ederdi."

"Şampiyonlar Ligi müziğini açmaya hazırız"

"Bu bizim ilk Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılışımız. Biz altı senelik bir kulübüz. Hep basamakları tek tek çıkıyoruz. İlk seneden büyük hedefler koymak gerçekçi olmaz. Biz şubat ayında Avrupa kupalarında devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğini açmaya hazırız."

Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıklayan Eröğüt, "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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