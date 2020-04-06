Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan talip çıktı
06.04.2020 - 09:35 | | Sabah

Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan talip çıktı

Galatasaray'da kadro dışı kalan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan talip çıktı.

Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan talip çıktı

Galatasaray'da A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılıların yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Bu gelişme sonrası Mustafa kapı kadro dışı bırakıldı. Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın yeni sezonda nereye gideceği merakla bekleniyor.

8 Ağustos'ta 18 yaşına girecek olan Mustafa Kapı, transferde talimat engeline takılmayacak. Cimbom'un kadro dışı bıraktığı genç oyuncu Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan Fortuna Sittard talip oldu.

Hollanda ekibinin başkanı Işıtan Gün, genç yıldızı takıma katmakta kararlı. Koronavirüs salgını nedeniyle transfer çalışmaları askıya alınsa da, Fortuna Sittard'ın önümüzdeki süreçte Mustafa Kapı için somut adımlar atması bekleniyor.

Mustafa Kapıya Hollandadan talip çıktı

    Rose Bertram kamera karşısında dans etti...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sekidika kiraya verilecek

    Sekidika kiraya verilecek

    Luigi Datome: ‘Eskisi gibi olmayacak’

    Luigi Datome: ‘Eskisi gibi olmayacak’

    Fenerbahçe'ye 3 transfer yeter! Muriç ise...

    Fenerbahçe'ye 3 transfer yeter! Muriç ise...

    Beşiktaş'ın planı futbolcuları ikiye böldü!

    Beşiktaş'ın planı futbolcuları ikiye böldü!

    Sıradaki Haber