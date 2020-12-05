Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Mustafa Kaplan: Tüm takımı kutluyorum
05.12.2020 - 16:43 |

Mustafa Kaplan: Tüm takımı kutluyorum

Süper Lig’in 11. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum” dedi

Mustafa Kaplan: Tüm takımı kutluyorum
ABONE OL

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan şunları söyledi:
“Ben öncelikle bütün oyuncularımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi bir maç oynadık. Üç puan aldığımız için mutluyuz çünkü bizim buna ihtiyacımız vardı camiaya olarak. Akan oyuna baktığımız zaman da bizim oyuncularımızın özellikle ilk yarı iyi oynadıklarını düşünüyorum. Hem onların kilit oyuncularını da iyi kapattığımızı gördük ilk yarı boyunca. İkinci yarıda da ister istemez 1-0’ın verdiği bir rahatlık vardı. Sonrasında ikinci golü de kontradan bulduk. Belki rahatladık ama tabi ki gelen penaltılar biraz bizim canımızı sıktı. Penaltılar doğru karar ben Fırat hocayı ve ekibini kutluyorum. Bizim üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum. Bizim üçüncü bölgedeki Sio ve Stancu’yu özellikle fizik gücü olarak daha iyi bir seviyeye getirdiğimizde daha etkinliğimizi devam ettireceğiz. Biz iyi bir takımız ben hep bunu söylüyorum. İyi bir galibiyet oldu. Ben bu galibiyet önce başkanımıza sonra da taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Yürekli oynayan bütün oyuncularımı, oynayan oynamayan herkesi de kutluyorum”

Mustafa Kaplan: Tüm takımı kutluyorum

Ersan Parlatan: Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Zeki Çelik: "Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın Lille'e gelişinde etkim var"
    Zeki Çelik: "Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın Lille'e gelişinde etkim var"
  2. Beşiktaş'tan Telekom'a tarihi fark
    Beşiktaş'tan Telekom'a tarihi fark
  3. Aybaba'dan hakem tepkisi
    Aybaba'dan hakem tepkisi
  4. Mustafa Kaplan: Tüm takımı kutluyorum
    Mustafa Kaplan: Tüm takımı kutluyorum
  5. Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu!
    Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Giresunspor - Eskişehirspor: 2-0

Giresunspor - Eskişehirspor: 2-0

Son dakika - İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor kadrosu

Son dakika - İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor kadrosu

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 54-78

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 54-78 

Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Walter Tavares

Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Walter Tavares

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet