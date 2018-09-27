27.09.2018 - 17:13 |
Mustafa Kutay Pekşen 5 yıllığına Başakşehir'de
Başakşehir, altyapı oyuncusu Mustafa Kutay Pekşen ile 5 senelik profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Resmi açıklama şöyle;
"Altyapı oyuncularımızdan Mustafa Kutay Pekşen ile 5 senelik profesyonel sözleşme imzalandı.
2013 yılından bu yana altyapımızda futbol oynayan ve sezon başından itibaren A takımımızla antrenmanlara devam eden Mustafa Kutay’a, profesyonel sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."