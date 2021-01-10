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10.01.2021 - 23:53 |

Mustafa Özat: "3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz"

Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçla ilgili "3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz." dedi.

Mustafa Özat: "3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz"
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Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçla ilgili "3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz." dedi.

Özat, skorun kendiler için sürpriz olmadığını, Hatayspor'un inandıkları bir takım ve yönetim olduğunu belirtti.

Kulüp olarak ligin başlangıcından beri hakem hatalarında art niyet aramadıklarını aktaran Özat, "Bugün buradan galibiyetle ayrılabilirdik. 3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz. Fakat bugün VAR denen sistemin olmadığını gördük. Son dakikadaki pozisyon net bir penaltıydı." ifadelerini kullandı.

Mustafa Özat: 3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz

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