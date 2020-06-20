Mustafa ReÅŸit AkÃ§ay: EÄŸer vicdanÄ± yoksa o onun sorunu

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mustafa ReÅŸit AkÃ§ay, SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda 2-1 yenildikleri Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±yla ilgili, "OyuncularÄ±mÄ±za gÃ¼veniyoruz. Bu tarz durumlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Tekrar ayaÄŸa kalkmak gÃ¶revlerimiz arasÄ±nda." dedi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmadan sonra dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan AkÃ§ay, kazanmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir maÃ§ oynadÄ±klarÄ±nÄ± aktararak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Beraberlik golÃ¼ne kadar olayÄ± Ã§ok iyi gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorduk. Fiziksel olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸumuz bir kadroyla sahadaydÄ±k. Usta oyuncularÄ± sahneye Ã§Ä±ktÄ± ve sonuca gittiler. Oyun bize daha yakÄ±n gibiydi. SonuÃ§ olarak onlara daha yakÄ±n oldu. KaybettiÄŸimiz iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼z. Telafi edecek sÃ¼remiz var. Bu bizim gÃ¶revimiz. BÃ¼yÃ¼k bir camiayÄ±z. OyuncularÄ±mÄ±za gÃ¼veniyoruz. Bu tarz durumlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Tekrar ayaÄŸa kalkmak gÃ¶revlerimiz arasÄ±nda. Bunun iÃ§in para alÄ±yoruz zaten. FikstÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n zor olduÄŸunu biliyoruz. MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca 35-36 sihirli rakama (puana) ulaÅŸmanÄ±n bizim gÃ¶revimiz olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z."Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'i ve ofsayt gerekÃ§esiyle iptal edilen golÃ¼ de deÄŸerlendiren AkÃ§ay, "Ben bu mesleÄŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼nden ibaren hakem kanadÄ±yla hiÃ§ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmek istemedim. OnlarÄ± eleÅŸtirmeyi yÃ¶netici tarafÄ±na bÄ±rakÄ±yorum. KulÃ¼bÃ¼n sahibi onlar ve biz iÅŸÃ§iyiz. Biz bugÃ¼n buradayÄ±z, yarÄ±n baÅŸka yerdeyiz. Bu kurum korunmasÄ± gereken bir kurum. Ä°Ã§indeki elemanlarla ilgili kararÄ± ben vermem. Ben her zaman hakemlerin vicdani olarak yoluna devam etmelerine inanÄ±rÄ±m. EÄŸer vicdanÄ± yoksa o onun sorunu." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

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