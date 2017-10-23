Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı!

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulunun kararıyla deneyimli teknik direktör ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Kayserispor karşısında deplasmanda alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yönetim kurulunun olağanüstü toplandığını aktaran Baydar, "Mustafa Reşit Akçay ile görüşerek yollarımızı ayırdık. Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlıyoruz. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak." diye konuştu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Atiker Konyaspor Profesyonel Takımı Teknik Direktörü Sayın Mustafa Reşit Akçay ve yardımcılarıyla yolların ayrılması kararı alınmıştır. 2017-2018 Süper Lig Sezonu'nun ilk 9 haftasında takımımızı çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'a ve yardımcılarına kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Atiker Konyaspor, Süper Lig'de Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki 9 maçta, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta, 1 galibiyet elde ederken, 2 kez de yenildi.





























