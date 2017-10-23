Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı!
23.10.2017 - 00:02 | | KONYA (AA)

Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı!

Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı!
ABONE OL

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulunun kararıyla deneyimli teknik direktör ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Kayserispor karşısında deplasmanda alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yönetim kurulunun olağanüstü toplandığını aktaran Baydar, "Mustafa Reşit Akçay ile görüşerek yollarımızı ayırdık. Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlıyoruz. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak." diye konuştu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Atiker Konyaspor Profesyonel Takımı Teknik Direktörü Sayın Mustafa Reşit Akçay ve yardımcılarıyla yolların ayrılması kararı alınmıştır. 2017-2018 Süper Lig Sezonu'nun ilk 9 haftasında takımımızı çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'a ve yardımcılarına kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Atiker Konyaspor, Süper Lig'de Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki 9 maçta, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta, 1 galibiyet elde ederken, 2 kez de yenildi.















    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber