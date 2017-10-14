Mustafa Reşit Akçay: "Problem çözen oyuncular sonucu tayin etti"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'in 8. haftasında sahalarında Galatasaray'a 2-0 mağlup olmalarıyla ilgili "Galatasaray'ın analitikçi, problem çözen bazı oyuncuları maçın sonucunu tayin etti." dedi. Akçay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üç maç sonra gelen bir mağlubiyet olmasına rağmen üzüldüklerini söyledi.



Genel anlamda maçın sonuna kadar tempoyu belirleyen taraf olduklarını ifade eden Akçay, şunları kaydetti: "Galatasaray'ın analitikçi, problem çözen bazı oyuncuları maçın sonucunu tayin etti. Taktik açıdan biraz daha gelişmemiz geriktiğiyle yüzleştik. Bu müsabakalarda puan olarak kaybetmiş olabilirsiniz ama çıkarılabilecek olan bazı durumlar size avantaj olarak dönebilir. Biz böyle görüyoruz. Önümüzde dönemlerde bu kaybı telafi etme şansımız olacaktır."

Atiker Konyaspor'un ligde 15. sırada bulunması ve 7 puanda olmasının kendisinin tedirgin etip etmediği sorulan Akçay, "Tedirgin etmiyor. Ancak bunun için birtakım gayretler yapmanız gerekiyor. Fikstür ya da bazı sorunların altına sığınmamak gerekiyor. Bu durumları basite indirgemek olur." diye konuştu.