Mustafa Saymak: "Hedeflerimiz büyük"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferi Mustafa Saymak, lige hazır olduklarını söyledi.



Mustafa Saymak, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Giresunspor ile yaptıkları hazırlık maçında istenilen oyunu oynayamadıklarını belirtti.



Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile yapacakları maça hazır olduklarını ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, "Hedeflerimiz büyük. Takım olarak lige hazırız. Kamplara biraz eksik başladık ama şu anda takım oturdu diye düşünüyorum. Belki 1-2 transfer daha gelir ya da gelmez. Bizim için sıkıntı yok. Giresunspor ile yaptığımız hazırlık maçında istediğimiz gibi değildik ama cumartesi günü oynanacak maça herkes emin olsun ki hazırız. Bomba gibi çıkacağız." diye konuştu.



Yeşil-mavili taraftarları maça beklediklerini belirten Mustafa Saymak, "Duyduğum kadarıyla burada stat fazla dolmuyor. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Benim açımdan iyi bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Statların dolmasını istiyoruz. Taraftarımız bize destek olsun. Bizim göstereceğimiz performansa taraftarların da etkisi olacak. Seyirciler stada gelirse daha iyi bir maç olacağından eminim." ifadelerini kullandı.



Uzun süre Hollanda liginde forma giyen Mustafa Saymak, bir gazetecinin "Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu başarılı olur mu?" şeklindeki sorusuna, "Hollanda'da hocaya daha çok zaman veriyorlar. 4-5 maç yenildiğinde sıkıntı olmuyor. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada 4-5 maç yenilemezsin. Burada zaman vermezler. Hollanda'da genç oyuncu çok olduğu için yenilsen de sıkıntı yapmıyorlar. 'Gelecek maçı kazanırız' düşüncesi var. Genel olarak Avrupa'da öyle. Burada yenilir mi yenilmez mi bilmiyorum ama yenilirse toparlar. İyi bir hoca, rakip de olduk. Arada yendik, yenildik." yanıtını verdi.



Öte yandan yeşil-mavili futbolcular, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.