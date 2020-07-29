Mustafa Tokgöz: "Kayserispor camiası çifte bayram yaşıyor"

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıklamasının ardından Kayserispor camiasının çifte bayram yaşadığını söyledi.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Kulüpler Birliği'nin aldığı tavsiye kararıyla tüm kulüplerin kardeş takım olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Sahada ebedi rekabetimiz devam edecektir." dedi.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın göreve geldiği günden bu yana Kayserispor için elinden gelenin fazlasını yaptığını vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Berna başkan bu takım için çok mücadele etti. Bizzat kendisinin talimatıyla hazırlanan 20 takımlı yeni Süper Lig dosyasının sunumunu dünkü Kulüpler Birliği toplantısında kendisi yaptı. Tavsiye kararının alınmasında, bu dosya ve sunumun büyük payı var. İlerleyen süreçte 20 takımlı Süper Lig'in daha çok gelir getiren bir sisteme dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz. Seneye daha güçlü bir şekilde Süper Lig'de olacağız. Tüm Kayserispor sevdalılarının gözü aydın olsun. Kayserispor camiası çifte bayram yaşıyor."