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HaberlerFenerbahçe Haberleri Nabil Dirar, kafasına göre takılıyor!
03.10.2020 - 09:36 | | Fanatik

Nabil Dirar, kafasına göre takılıyor!

Damien Comolli tarafından geçen sezon ortasında 2023 sonuna kadar sözleşmesi uzatılan Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yeni dönemde kafasına göre takılıyor.

Nabil Dirar, kafasına göre takılıyor!
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Damien Comolli tarafından geçen sezon ortasında 2023 sonuna kadar sözleşmesi uzatılan Nabil Dirar sıkıntı yaratmaya devam ediyor.

Sözleşme şartlarını kendi isteği doğrultusunda yüksek tutan, bu sayede kulübün elini kolunu bağlayan Faslı oyuncu, sakatlığını ileri sürüp, takıma katılma yönünde çaba harcamıyor.

Fenerbahçe'de henüz forma giymediği için ne Fas Milli Takımı’ndan teklif geliyor ne de kulüp takımları bu futbolcuya talip oluyor. Yönetim ise Dirar’ın bu tavrı karşısında eli kolu bağlı beklemeyi sürdürüyor.

Nabil Dirar, kafasına göre takılıyor

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