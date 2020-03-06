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06.03.2020 - 18:57 |

Naby Keita'nın futbolcu kuzeni kazada hayatını kaybetti!

Liverpool oyuncusu Naby Keita'nın kuzeni Almamy Keita'nın bulunduğu Etoile de Guinea takımını taşıyan otobüs, sezonun ilk maçı için başkent Konakri'ye giderken trafik kazası geçirdi. Şoför dahil 9 kişi hayatını kaybetti.

Naby Keita'nın futbolcu kuzeni kazada hayatını kaybetti!

Gine 2. Lig ekibi Etoile de Guinea'yı taşıyan otobüs, sezonun ilk maçı için başkent Konakri'ye giderken trafik kazası geçirdi. Şoför dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölenler arasında Liverpool oyuncusu Naby Keita'nın kuzeni Almamy Keita'da bulunuyordu.

Otobüste bulunan 27 kişiden şoför dahil 9'u hayatını kaybetti. 16'sı ağır olmak üzere 18 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Liverpoollu yıldız Keita, kuzeni ve diğer hayatını kaybedenler için bir mesaj yayınladı.

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