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11.02.2021 - 16:12 |

Nadal, Avustralya Açık'ta adını 3. tura yazdırdı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal 3. tura yükseldi.

Nadal, Avustralya Açık'ta adını 3. tura yazdırdı
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. günü, akşam seansındaki maçlarla sona erdi.

Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğunu 2009'da yaşayan Nadal, erkekler dünya sıralamasının 177. basamağındaki Michael Mmoh'u 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ise turnuvaya davetle katılan dünya 267 numarası Thanasi Kokkinakis karşısında çok zorlandı. Tsitsipas, 4,5 saat süren mücadeleyi 3-2 (6-7, 6-4, 6-1, 6-7, 6-4) kazanarak 3. tur vizesi aldı.

Erkeklerde 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 16 numaralı seribaşı Fabio Fognini ve 19 numaralı seribaşı Karen Khachanov da 3. tura çıktı.

Svitolina 3. turda

Kadınlarda 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 16 yaşındaki dünya 48'incisi Coco Gauff ile oynadığı 2. tur maçını 2-0 (6-4, 6-3) kazandı.

21 numaralı seribaşı Anett Kontaveit, Heather Watson'ı 2-1, 22 numaralı seribaşı Jennifer Brady de Madison Brengle'ı 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Djokovic ve Halep korta çıkacak

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 27 numaralı seribaşı Taylor Fritz, 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile Nick Kyrgios karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 32 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova, 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka da 27 numaralı seribaşı Ons Jabeur ile mücadele edecek.

Nadal, Avustralya Açıkta adını 3. tura yazdırdı

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