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09.02.2021 - 09:54 | | İSTANBUL (AA) -

Nadal ve Kenin tur atladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Rafael Nadal ile tek kadınlarda Sofia Kenin ikinci tura yükseldi.

Nadal ve Kenin tur atladı
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün sabah seansında, 2 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya klasmanının 56. sırasında yer alan Sırp Laslo Djere ile karşılaştı.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 34 yaşındaki Nadal, turnuvada ilk turdan ileriye gidemeyen rakibini 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek ikinci tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, dünya 63 numarası Kanadalı Vasek Pospisil'i 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

7 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev de klasmanın 102. basamağında yer alan Alman Yannick Hanfmann'ı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

Kenin, Svitolina ve Muguruza ikinci turda

Tek kadınlardaki son şampiyon ve 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, özel davetle (wild card) turnuvaya katılan Avustralyalı Maddison Ingliss'i 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, Çek Marie Bouzkova'yı 6-3 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Geçen yılın finalisti ve 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Rus Margarita Gasparyan'ı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0, 11 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic de ABD'li Lauren Davis'i 6-3, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Sabah seansının sürpriz sonucuna dünya 61 numarası Jessica Pegula imza attı. ABD'li sporcu 2012 ve 2013 yıllarının şampiyonu 12 numaralı seribaşı Belarus Victoria Azarenka'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Nadal ve Kenin tur atladı

 

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