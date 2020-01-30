Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Nagatomo oynamadan 1 milyon euro kazanacak
30.01.2020 - 07:30 |

Nagatomo oynamadan 1 milyon euro kazanacak

Cim-Bom’da, yarın sona erecek ara transfer dönemi için en önemli soruların başında, eldeki 17 yabancı sayısının 14’e düşürülmesi var...

İlk planda sezonu kapatan Luyindama’nın sözleşmesini askıya alacak olan sarı-kırmızılılar, diğer iki kontenjan için Nzonzi ve Nagatomo’yu bekliyor.

Nzonzi’nin Fransız ekibi Rennes ile anlaştığı ancak Nagatomo’nun kendisine takım bulamadığı öğrenildi.

Galatasaray bu durumda Japon futbolcunun sözleşmesini askıya alacak ama yarım sezonluk ücretini ödemeye devam edecek.

Bu da Nagatomo’nun oynamadan 1 milyon euro kazanması anlamına geliyor.

Nagatomo oynamadan 1 milyon euro kazanacak

Nagatomo oynamadan 1 milyon euro kazanacak

Manoel Messias, Trabzon'a geldi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Sıradaki Haber