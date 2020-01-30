30.01.2020 - 07:30 |
Nagatomo oynamadan 1 milyon euro kazanacak
Cim-Bom’da, yarın sona erecek ara transfer dönemi için en önemli soruların başında, eldeki 17 yabancı sayısının 14’e düşürülmesi var...
İlk planda sezonu kapatan Luyindama’nın sözleşmesini askıya alacak olan sarı-kırmızılılar, diğer iki kontenjan için Nzonzi ve Nagatomo’yu bekliyor.
Nzonzi’nin Fransız ekibi Rennes ile anlaştığı ancak Nagatomo’nun kendisine takım bulamadığı öğrenildi.
Galatasaray bu durumda Japon futbolcunun sözleşmesini askıya alacak ama yarım sezonluk ücretini ödemeye devam edecek.
Bu da Nagatomo’nun oynamadan 1 milyon euro kazanması anlamına geliyor.