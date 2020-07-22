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Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Cep HerkÃ¼lÃ¼" lakaplÄ± Naim SÃ¼leymanoÄŸlu'nun 1983-1986 yÄ±llarÄ±nda genÃ§lerde 13, bÃ¼yÃ¼klerde 50 olmak Ã¼zere toplamda 63 rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, yine bu dÃ¶nemde dÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonalarÄ±nda 52, 56 ve 60 kilolarda ÅŸampiyonluklara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

1984, 1985 ve 1986'da dÃ¼nyada "YÄ±lÄ±n haltercisi" seÃ§ilen Naim SÃ¼leymanoÄŸlu'nun 1986 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin baÅŸbakanÄ± Turgut Ã–zal ve ilgili birimlerin baÅŸarÄ±lÄ± operasyonuyla TÃ¼rkiye'ye getirildiÄŸi kaydedildi.Â "Cep HerkÃ¼lÃ¼"nÃ¼n, 1988 Seul, 1992 Barselona ve 22 Temmuz 1996'da Atlanta OlimpiyatlarÄ±'nda altÄ±n madalya kazanarak, halterin olimpiyatlarda gÃ¼reÅŸten sonra altÄ±n madalya getiren branÅŸ olarak anÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 1992 yÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± Halter BasÄ±n Komisyonu tarafÄ±ndan "DÃ¼nyanÄ±n En Ä°yi Sporcusu" seÃ§ilen Naim SÃ¼leymanoÄŸlu, 18 KasÄ±m 2017'de vefat etti