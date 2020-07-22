DiÄŸer

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDiÄŸer Haberleri Naim SüleymanoÄŸlu'nun 1996 Atlanta OlimpiyatlarÄ±'nda kazandÄ±ÄŸÄ± madalya unutulmadÄ±
22.07.2020 - 16:12 | | ANKARA (AA)

Naim SüleymanoÄŸlu'nun 1996 Atlanta OlimpiyatlarÄ±'nda kazandÄ±ÄŸÄ± madalya unutulmadÄ±

TÃ¼rkiye Halter Federasyonu; olimpiyat, dÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonu milli halterci Naim SÃ¼leymanoÄŸlu'nun 24 yÄ±l Ã¶nce 22 Temmuz'da 1996 Atlanta OlimpiyatlarÄ±'nda erkekler 64 kiloda altÄ±n madalya kazanmasÄ±nÄ± unutmadÄ±.Â

Naim SüleymanoÄŸlu'nun 1996 Atlanta OlimpiyatlarÄ±'nda kazandÄ±ÄŸÄ± madalya unutulmadÄ±
ABONE OL

Â 

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Cep HerkÃ¼lÃ¼" lakaplÄ± Naim SÃ¼leymanoÄŸlu'nun 1983-1986 yÄ±llarÄ±nda genÃ§lerde 13, bÃ¼yÃ¼klerde 50 olmak Ã¼zere toplamda 63 rekor kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, yine bu dÃ¶nemde dÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonalarÄ±nda 52, 56 ve 60 kilolarda ÅŸampiyonluklara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Naim SÃ¼leymanoÄŸlunun 1996 Atlanta OlimpiyatlarÄ±nda kazandÄ±ÄŸÄ± madalya unutulmadÄ±

1984, 1985 ve 1986'da dÃ¼nyada "YÄ±lÄ±n haltercisi" seÃ§ilen Naim SÃ¼leymanoÄŸlu'nun 1986 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin baÅŸbakanÄ± Turgut Ã–zal ve ilgili birimlerin baÅŸarÄ±lÄ± operasyonuyla TÃ¼rkiye'ye getirildiÄŸi kaydedildi.Â "Cep HerkÃ¼lÃ¼"nÃ¼n, 1988 Seul, 1992 Barselona ve 22 Temmuz 1996'da Atlanta OlimpiyatlarÄ±'nda altÄ±n madalya kazanarak, halterin olimpiyatlarda gÃ¼reÅŸten sonra altÄ±n madalya getiren branÅŸ olarak anÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 1992 yÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± Halter BasÄ±n Komisyonu tarafÄ±ndan "DÃ¼nyanÄ±n En Ä°yi Sporcusu" seÃ§ilen Naim SÃ¼leymanoÄŸlu, 18 KasÄ±m 2017'de vefat etti

Federico Valverde'nin Real Madrid formasÄ±yla en iyi anlarÄ±
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Naim SüleymanoÄŸlu'nun 1996 Atlanta OlimpiyatlarÄ±'nda kazandÄ±ÄŸÄ± madalya unutulmadÄ±
    Naim SüleymanoÄŸlu'nun 1996 Atlanta OlimpiyatlarÄ±'nda kazandÄ±ÄŸÄ± madalya unutulmadÄ±
  2. Flamengoâ€™nun 2019 CONMEBOL Libertadores zaferinin belgeseli beIN SPORTS'ta
    Flamengoâ€™nun 2019 CONMEBOL Libertadores zaferinin belgeseli beIN SPORTS'ta
  3. Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse BeÅŸiktaÅŸ'Ä± baÅŸarÄ±ya uçururum
    Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse BeÅŸiktaÅŸ'Ä± baÅŸarÄ±ya uçururum
  4. Son dakika | Josef Sural davasÄ±nda sürücüye 2 yÄ±l 11 ay hapis
    Son dakika | Josef Sural davasÄ±nda sürücüye 2 yÄ±l 11 ay hapis
  5. Son dakika | CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Süper Lig ÅŸampiyonu BaÅŸakÅŸehir'i kabul edecek
    Son dakika | CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Süper Lig ÅŸampiyonu BaÅŸakÅŸehir'i kabul edecek



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

MuÄŸlaspor Teknik Direktörü Hasan Åžermet'in koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±

MuÄŸlaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Hasan Åžermet'in koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

Transfer haberleri | Lyon, Cenk Özkacar transferini bitirdi

Transfer haberleri | Lyon, Cenk Ã–zkacar transferini bitirdi

Haluk Ulusoyâ€™un annesi son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Haluk Ulusoyâ€™un annesi son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Son dakika | Serdar Gürler'in yeni adresi Antalyaspor

Son dakika | Serdar GÃ¼rler'in yeni adresi Antalyaspor

SÄ±radaki Haber