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HaberlerDünya Kupası Haberleri Nainggolan şok etti: 'Sigarayı bırakmayı düşünmüyorum'
22.03.2017 - 10:11 |

Nainggolan şok etti: 'Sigarayı bırakmayı düşünmüyorum'

Sigara içtiği için daha önce Belçika Milli Takımı'nda kadro dışı bırakılan Nainggolan, milli formaya geri döndü ancak kötü alışkanlığından vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.

Nainggolan şok etti: 'Sigarayı bırakmayı düşünmüyorum'
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Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, kadro dışı bıraktığı Radja Nainggolan'ı Yunanistan ve Rusya ile oynanacak maçların kadrosuna davet etti. Sigara içtiği gerekçesiyle daha önce kadroya alınmayan Belçikalı oyuncu ise yeniden milli takıma dönmesi ile ilgili şaşırtan açıklamalara imza attı.

Sigarayı bırakmayı düşünmediğini ifade eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu şöyle konuştu;

'Milli takıma geri dönmek mutluluk verici ancak hiçbir zaman sigara içtiğim için utanç duymadım ve bu durumu gizlemek de izlemedim. İyi bir örnek olmam gerektiğini biliyorum. Çocuklarım var ancak ben sadece futbolcuyum. İşimi yapıyorum. Herkes sigara içtiğimi biliyor.'

İtalya Serie A ekibi Roma'da oynayan Nainggolan, Belçika Milli Takımı formasıyla çıktığı 26 maçta 6 golü bulunuyor.

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