Namağlup tek şampiyon: Beşiktaş

63 yaşına girmeye hazırlanan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig tarihinde ilk resmi golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı.

İzmirspor'un, 21 Şubat 1959'da Alsancak Stadı'nda Beykoz'u 2-1 yendiği maçın 11. dakikasında meşin yuvarlağı rakip filelere gönderen Özcan Altuğ, böylece lig tarihine de geçti.

Lig tarihindeki ilk golü yiyen ise bu maçta Beykoz'un kalesini koruyan Sıtkı Taşer oldu. Ayrıca bu maçta ilk gol kararını veren hakem de Osman Yereşen olarak kayıtlara işlendi.

Bu arada, lig tarihinde ilk penaltı atışını, 15 Mart 1959'da Fenerbahçe'nin Beykoz'u 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takımdan Lefter Küçükandonyadis kaydetti.

Şenol Güneş'ten gol yememe rekoru

Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru Trabzonspor'un efsane kalecisi Şenol Güneş'e ait.

Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Üst üste 12 maç kalesini gole kapatan Şenol Güneş'in kalesini koruduğu Trabzonspor, 4. haftadaki 1-1'lik Fenerbahçe maçının ardından 17. haftadaki 1-1'lik Adana Demirspor karşılaşmasına kadar gol yemedi.

Beşiktaş'ın 48 maç bileği bükülmedi

Beşiktaş, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.

Siyah-beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992'yi yenilgisiz kapattı. Beşiktaş, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek, ulaşılması güç bir seriye son vermek zorunda kaldı.

Datcu kaleye duvar ördü

Lig tarihinde bir sezonu en az golle kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu.

Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol görürken, maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.

Beşiktaş'tan muhteşem seri

Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

Tanju Çolak'ın rekorları

Türk futbolunun en golcü isimlerinden Tanju Çolak, ligde 2 ayrı rekora sahip durumda. Golcü futbolcu, 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle, bir sezonda ligin en fazla gol atan oyuncusu unvanının sahibi.

Tanju ayrıca, bir maçta attığı 6 golle de bir müsabakada en fazla gol atan futbolcu oldu. Tanju Çolak, 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'nin İstanbul'da Karşıyaka'yı 7-1 yendiği maçta sarı-lacivertli formayla 6 kez fileleri sarsarken, ayrı bir rekora daha imza attı.

Ligden düşmeyenler

Ligin kuruluşundan bu yana küme düşmeyen sadece 7 takım var.

Türk futboluna damga vuran Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, ligden düşmeyen takımlar olarak tarihteki yerlerini aldı. Ayrıca, ligdeki beşinci sezonunu yaşayacak Alanyaspor ile ikinci sezonunu geçirecek Gaziantep Futbol Kulübü de bu acıyı tatmadı.

Geçen sezonu 16. sırada bitiren Yeni Malatyaspor da küme düşmenin kaldırılmasıyla, 2017-2018 sezonunda ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de yoluna devam edecek.

En çok küme düşen takım Samsunspor

Lig tarihinde en çok küme düşen takım unvanı Samsunspor'a ait. Kırmızı-beyazlı ekip, 30 kez mücadele ettiği en üst seviye lige 7 kez veda etti.

Bu arada, Karşıyaka ile Kayserispor da ligden altışar kez düştü.

"Dört büyükler"in ilk yenilgileri

Ligde Fenerbahçe ilk yenilgisini Galatasaray'dan, Galatasaray ise Ankara Demirspor'dan aldı.

Ayrıca Beşiktaş, Beykoz'a, Trabzonspor da Fenerbahçe'ye karşı ilk yenilgiyi tattı.

Trabzonspor, evinde 90 maç yenilmedi

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait bulunuyor.

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

İç sahada 2 Kasım 1975'te Altay'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 1975'te 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 sezonunun 9. haftasında, 1 Kasım 1981'de Kocaelispor'a 1-0 yenilerek, muhteşem seriyi sonlandırdı.

Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70'ini kazandı, 20'sinde berabere kaldı.

Galatasaray'ın deplasman saltanatı

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi olarak dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, üst üste 40 deplasman maçında yenilmedi. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra deplasmanda yitirerek ayrı bir rekor kırdı.

Galatasaray'ın 25 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanının da sahibi durumunda.

2000-2001 sezonunun 32. haftasında, 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından, 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başlayan sarı-kırmızılılar, şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a İbrahim Üzülmez'in golüyle 1-0 yenilerek, 25 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Beşiktaş ayrıca, bundan bir önceki sezon da Fenerbahçe'ye ait 24 maçlık iç saha galibiyet serisine yine deplasmanda 2-1 kazanarak son vermişti.

Beşiktaş'tan tarihi fark

Ligin 62 yıllık geçmişinde en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti.

Siyah-beyazlılar, 1989-1990 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989'da İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek tarihe geçti. Beşiktaş'ın gollerini atan Ali Gültekin (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3), siyah-beyazlıların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

Gol rekoru kırılan maç

Lig geçmişinde şimdiye dek bir maçta en çok 12 gol atıldı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992'de Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 8-4 kazanırken, filelere giden toplam 12 gol, bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Namağlup tek şampiyon Beşiktaş

Ligin 62 yıllık geçmişinde şimdiye kadar sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabildi. Galatasaray, 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

Beşiktaş ise 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım olmayı başardı.

Küme düşen şampiyon Bursaspor

Bursaspor, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayıp, küme düşen ilk ve tek takım olarak kayıtlara geçti.

Ligde 2009-2010 sezonunda mutlu sona ulaşarak, bu organizasyonda şampiyonluk elde eden 5. takım unvanına sahip olan Bursaspor, 2018-2019 sezonunu 16. sırada bitirerek küme düştü.