Nani'den itiraf: İdmana alkollü giderdim

Kariyerini ABD’de Orlando City’de geçiren Luis Nani ilginç açıklamalar yaptı.

Portekizli oynadığı tüm takımları takip ettiğini söyleyerek, “Türkiye’de güzel günler geçirdim. Fenerbahçe’nin başarılı olmasını çok isterim” dedi.

Manchester United günleriyle ilgili de konuşan Nani, “O dönem çok dışarı çıkardım. 1 Ocak’ta idman olurdu, alkollü giderdim. Ama Ferguson umursamazdı. Futbolcuları çok iyi idare eden biriydi” diye konuştu. Nani, EURO 2020’de forma giymeyi çok istediğini sözlerine ekledi.