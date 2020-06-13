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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Nantes, Liverpoollu Chirivella'yı transfer etti!
13.06.2020 - 02:12 | | AA

Nantes, Liverpoollu Chirivella'yı transfer etti!

Nantes, İngiltere'nin Liverpool takımından İspanyol orta saha oyuncusu Pedro Chirivella'yı bedelsiz kadrosuna kattı

Nantes, Liverpoollu Chirivella'yı transfer etti!
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes, İngiltere'nin Liverpool takımından İspanyol orta saha oyuncusu Pedro Chirivella'yı bedelsiz kadrosuna kattı. 

Nantes Kulübü, Chirivella ile Liverpool'daki kontratının biteceği temmuz başından itibaren geçerli olmak üzere 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Yedi yıldır Liverpool'da bulunan 23 yaşındaki Chirivella, A takımda 11 maçta forma şansı bulabildi.

Nantes, Liverpoollu Chirivellayı transfer etti

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