29.07.2020 - 21:51 | | AA
Nantes'te 5 kişide koronavirüse rastlandı!
Fransız kulübü Nantes, yaptığı açıklama ile kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'te 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fransız ekipten yapılan açıklamada, dün kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.
Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.
Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Charleroi takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.
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