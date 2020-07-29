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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Nantes'te 5 kişide koronavirüse rastlandı!
29.07.2020 - 21:51 | | AA

Nantes'te 5 kişide koronavirüse rastlandı!

Fransız kulübü Nantes, yaptığı açıklama ile kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Nantes'te 5 kişide koronavirüse rastlandı!
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes'te 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Fransız ekipten yapılan açıklamada, dün kulüp çalışanlarına ve oyunculara test yapıldığı, 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu. 

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi. 

Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Charleroi takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.

Nanteste 5 kişide koronavirüse rastlandı

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