MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Naomi Osaka, Fransa Açık'ta yok
18.09.2020 - 11:11 | | ANKARA (AA)

Naomi Osaka, Fransa Açık'ta yok

Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) katılamayacağını duyurdu.

Naomi Osaka, Fransa Açık'ta yok
ABONE OL

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kararını açıklayan 22 yaşındaki Osaka, "Dizimdeki sakatlık devam ediyor. ABD Açık ile Fransa Açık arasındaki süre çok kısa ve Fransa Açık'a hazırlanma şansım bu nedenle kalmadı. Ne yazık ki bu sene bu organizasyona katılamayacağım." ifadelerini kullandı. New York'ta düzenlenen ABD Açık'ta kariyerinin 3. grand slam şampiyonluğuna imza atan dünya 3 numarası Osaka, turnuva öncesinde katıldığı Western & Southern Açık Turnuvası'nda finale yükselmesine rağmen dizindeki sakatlık nedeniyle organizasyondan çekilmişti.

Mayısta başlaması planlanmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fransa Açık, bu yıl 21 Eylül-11 Ekim'de düzenlenecek.

Naomi Osaka, Fransa Açıkta yok
  

Sercan Yıldırım'dan DJ'lik performansı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Naomi Osaka, Fransa Açık'ta yok
    Naomi Osaka, Fransa Açık'ta yok
  2. Efe Güven: Hedefimiz, armaya ve formaya layık bir takımı sahaya yansıtmak
    Efe Güven: Hedefimiz, armaya ve formaya layık bir takımı sahaya yansıtmak
  3. Cansu Köksal: Sezona hazırız
    Cansu Köksal: Sezona hazırız
  4. Steve Simon'dan Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a tebrik
    Steve Simon'dan Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a tebrik
  5. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı
    Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ufuk Sarıca:Tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemeyiz

Ufuk Sarıca:Tam olarak hazır olduğumuzu söyleyemeyiz

Mehmet Sepil'den "İzmir" eleştirisi

Mehmet Sepil'den "İzmir" eleştirisi

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde haftanın programı

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde haftanın programı

WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde heyecan başladı

WRC'nin 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde heyecan başladı

Sıradaki Haber