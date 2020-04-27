Napoleoni Göztepe'de kalmak istiyor

Şimdiden Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un İtalyan futbolcuya teklifler götürdüğü iddia edildi. Ancak Napoleoni'nin ilk tercihinin Göztepe olacağı ve kurmaylarla görüşme yapmayı beklediği vurgulandı. Göztepe'de çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcunun, Umarım burada kalırım. Göztepe'de ve İzmir'de her şey çok güzel. Müthiş bir taraftara sahibiz. Takımdaşlık üst seviyede. Burada başarılı olmaya devam edeceğim" dediği bildirildi.

Sezon başında Medipol Başakşehir'den gelen 33 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Göztepe Gaming 3-1 Galatasaray Esports