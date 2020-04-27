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27.04.2020 - 12:03 | | DHA

Napoleoni Göztepe'de kalmak istiyor

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek Stefano Napoleoni'nin kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istediği öğrenildi.

Napoleoni Göztepe'de kalmak istiyor

Şimdiden Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'un İtalyan futbolcuya teklifler götürdüğü iddia edildi. Ancak Napoleoni'nin ilk tercihinin Göztepe olacağı ve kurmaylarla görüşme yapmayı beklediği vurgulandı. Göztepe'de çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcunun, Umarım burada kalırım. Göztepe'de ve İzmir'de her şey çok güzel. Müthiş bir taraftara sahibiz. Takımdaşlık üst seviyede. Burada başarılı olmaya devam edeceğim" dediği bildirildi.

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Sezon başında Medipol Başakşehir'den gelen 33 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 21 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Napoleoni Göztepede kalmak istiyor

Göztepe Gaming 3-1 Galatasaray Esports

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