Napoli - Barcelona: 1-1

Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki en dikkat çekici maçlarından birinde Napoli evinde Barcelona'yı ağırladı. Dev mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ve kontrataklarla etkili olan ev sahibi Napoli, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Piotr Zielinski'nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Dries Mertens, meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek 30'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha etkili bir oyun sergileyen Barcelona, 57'nci dakikada Fransız oyuncusu Antoine Griezmann'ın ağları sarsmasıyla durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Barcelona'da Arturo Vidal, 89'uncu dakikada yaptığı faul ve ardından hakeme itirazı nedeniyle art arda 2 kez sarı kart görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya çıkaran Belçikalı forvet Mertens, Napoli kariyerindeki toplam 121'inci golünü kaydederek, kulübün en skorer oyuncusu Slovak Marek Hamsik'i yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.

İLK 11'LER



Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Griezmann.

Barcelona 6-1 Celta Vigo